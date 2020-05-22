快訊／「小漩渦靠近南台灣中！」　專家：高雄屏東晚上雨更劇烈

▲高雄樹德科技大學前22日淹水狀況 。（圖／記者吳奕靖攝，下同）

記者董美琪／綜合報導

中央氣象局22日21:00發布大雨特報，受到鋒面影響，易有短時強降雨，今(22日)晚至明(23)日苗栗以南及花蓮山區，台南、高雄、屏東、台東地區有局部大雨發生的機率，民眾需注意雷擊及強陣風，由於連日降雨，山區也要注意坍方、落石及土石流。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」22日也特別發文提醒，「南部平地今晚的降雨將會比預期多」。

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南台灣今日多處傳出淹水情況，目前雨勢已緩和，不過「台灣颱風論壇｜天氣特急」晚間近8點po文提醒，「小漩渦靠近南台灣中，預計稍後晚間8~10點，南高屏將會出現一波劇烈雨勢，並將伴隨強陣風與雷擊，南部平地今晚的降雨將會『比預期多』。」

根據氣象局資料，截至22日17:30止，今日全台累積雨量前70名，全都落在屏東縣、高雄市各地，其中屏東縣上德文雨量更達548.50 mm，屏東縣大漢山513.00 mm第二多。另外，中央氣象局預計22日21:30解除滯留鋒面及西南氣流豪雨加強作業，恢復一般作業。