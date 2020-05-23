屏東淹水分不清馬路或水溝　大貨車瞬間翻覆…駕駛開車門逃命

▲屏東縣九如鄉三和街一輛大貨車翻覆大水中 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

受西南氣流及滯留鋒面影響，屏東地區22日持續大雨，部分路段嚴重積水，其 中九如鄉三和街有一輛大貨車要返回工廠時，因水深分不清路與旁邊水溝，開進水溝內，造成大貨車翻覆，警方獲報趕往處理，已不見駕駛，根據車牌號碼連絡人駕駛，發現他翻車後趕緊打開車門逃生，跑回附近的家中，嚇出一身汗。

▲▼貨車翻覆水中、警方到場疏導。

里港警分局22日下午17時25分接獲報案，指九如鄉三和街35巷有輛大貨車翻落水溝，警方獲報趕往現場，發現該輛大貨車疑似因道路旁排水溝水位較高，導致視線不良，不慎翻落排水溝，但找不到駕駛，擔心發生意外。

▲貨車翻覆大水中。

警方緊急連絡九如消防分隊人員到場協助，經過仔細搜協，在該車內及周遭皆未發現有駕駛及乘客，現場也未有人受困及傷亡，依據車牌聯絡車主，車主表示，駕駛於第一時間已自行脫困離開返家。

警方表示，大貨車駕駛指工作的工廠在附近，由於通往公司的道路低勢比較低漥，遇到下起大雨很容易積水，昨天雨勢特別大，積水很深，他依過去經驗開車，不料開到水溝內，車輛翻覆，在剎那開，他打開車門逃生，嚇出一身冷汗，趕緊跑回家休息，人無礙。

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