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白宮中國戰略報告　承認低估中共限制改革意志

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▲▼G20川習會。（圖／路透）

▲美國總統川普(左)、中國領導人習近平(右)。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓22日專電

白宮中國戰略方針報告坦承，過去期望透過接觸促進中國開放策略，低估中共限制中國經濟與政治改革規模的意志。美國將調整對中戰略，因應中國挑戰並確保自身與盟邦利益。

這份名為「美國對中華人民共和國戰略方針」（United States Strategic Approach to The People's Republic of China）報告指出，美中於1979年建立外交關係以來，美國對中政策前提是希望透過深化接觸促進中國經濟與政治開放，成為一個具建設性、負責任的全球利益相關方。但40多年後的今天，這種做法顯然低估中國共產黨限制中國經濟與政治改革規模的意志。中共並未如美國所期望與以公民為中心的自由開放秩序接軌，反而利用自由開放規則秩序試圖重建有利於己的國際體系。

以下為報告整理要點：

＊挑戰：中國對美國國家利益構成諸多挑戰

經濟挑戰：北京在履行經濟改革承諾紀錄不良，且廣泛採取國家主導保護主義政策與做法，損害美國企業與勞工利益，扭曲全球市場，違反國際準則並污染環境。

價值觀挑戰：中共逮捕少數民族與宗教群體，對資訊、媒體、學校、企業與非政府組織嚴密監控與審查，執行社會信用評分，對異議分子任意拘留並虐待。中國也在海外進行大外宣，企圖影響國際輿論。

安全挑戰：隨著中國實力增強，中共在全球採取恐嚇與脅迫的意願與能力也在增強。北京漠視對鄰國承諾，在黃海、東海與南海、台灣海峽、中印邊境進行挑釁、脅迫性軍事與準軍事行動，也試圖透過不正當行為主導全球訊息與通訊技術產業。

＊方針

為面對中共的直接挑戰，美方承認目前雙方處於戰略競爭，須適當保護自身利益。但中國最終是否與自由開放秩序原則接軌，只能由中國人民自己決定。

美國認為與中國進行象徵性與排場式對話沒有任何價值，要求取得切實與建設性成果。中國政府在貿易與投資、言論與信仰自由、政治干預、航行自由、網路與其他類型間諜活動與剽竊、武器擴散、環境保護與全球健康承諾皆未履行，與北京的協議需納入嚴格審查與執行機制。

＊台灣

美國基於台灣關係法與美中三公報下的一中政策，持續與台灣維持強勁非官方關係。美國認為，任何兩岸的分歧都必須依循兩岸人民意志和平解決，不得訴諸威脅或脅迫。北京未能履行公報承諾，大規模擴軍，迫使美國持續協助台灣軍方維持可靠的自我防衛能力，以遏制侵略並確保區域和平穩定。

根據1982年一份備忘錄，時任美國總統雷根堅持認為，提供台灣武器質量取決於中華人民共和國所加諸的威脅。2019年，美國批准向台灣出售超過100億美元軍售。

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