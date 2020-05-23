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川普要求州長立刻開放教堂　否則將「推翻州長」

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▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普要求各州，立刻開放教堂、清真寺。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

美國總統川普指示，教堂與清真寺為必要的場所，要求各州州長立刻開放，如果拒絕就會，否則就會無視這些州長，推翻（override）這些州長，而且州政府也不是聯邦政府，不應該為了減緩病毒傳播，對居民和企業做出嚴格的限制，白宮也只是發布了各州在對抗病毒時，需要遵守的指南。

根據CNBC報導，川普在一場退伍軍人活動上表示，他非常強烈要求教堂重新開放，如果在這個周末之前不這麼做，他將會無視這些州長，甚至推翻這些州長。

川普強調，「這是不公平的」某些州的領導人，允許酒品商店和墮胎診所在新冠肺炎大流性期間開放，但是教堂卻是關閉的，「這是不對的，我認為教堂是不可或缺的」。

川普指出，如果有問題，這些州長將不得不打電話給我，但是在電話會議當中，他們不會取得成功。

川普呼籲應該加速全國解封的進程，州長需要做正確的事，在周末之前讓這些重要的信仰場所立刻開放，「如果他們不這樣做，我將會推翻州長」。

約翰•霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據顯示，到目前為止，權美國已有158萬起新冠肺炎確診病例，至少95052例死亡。

 

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