2歲男童包尿布街頭趴趴走　母親睡醒滑臉書大驚「兒子失蹤了」

▲2歲男童跑出家門，母親滑臉書驚「兒子失蹤了」。（圖／北港警分局，下同）

記者傅誠、柯沛辰／雲林報導

雲林縣北港鎮一名2歲男童17日上午包著尿布在大街上獨自行走，有民眾看到很疑惑，又擔心孩子安全，立刻報警處理。原來，當時男童母親還在睡覺，渾然不知孩子悄悄溜出門，直到起床後有親友通知她「在臉書看到警方發文協尋」，她才赫然發現「兒子不見了」。

有民眾17日上午8點看到一名小男童赤腳在北港鎮中正路遊蕩，身上只有一件上衣和尿布，擔心是孩童走失，立刻通報警方。警員莊上鍏、宋信宏到場後，發現男童還在牙牙學語，無法清楚表達住處及家中電話，心想孩子年幼又沒穿鞋，應該走不太遠，研判可能是附近住戶的孩子，立刻進行周邊探訪，但第一時間無斬獲，索性先將人抱回所內，再拍照PO到臉書地方社團協尋。

在熱心網友的協尋下，男童雙親短短不到1小時就匆匆趕到派出所，看到孩子安然無恙，當場鬆了一口氣，也一一向在場員警答謝。

男童母親表示，丈夫出門上班，她在家休息睡覺，但大門忘了上鎖，沒想到孩子竟就這樣溜出門，直到後來親友看到臉書告知「你家小孩在派出所」，她一看才嚇得趕緊衝到派出所，好在小孩沒有受傷，感謝警員幫忙。

警方表示，男童很乖巧，被抱到派出所後不哭不鬧，只是安靜地坐在椅子上，呼籲民眾注意家中幼童動靜，務必鎖好大門，以前年幼孩子跑出來逛大街。