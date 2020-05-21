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租學生宿舍製防塵口罩宣稱「醫療級」　雲林黑心業者送辦

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▲楊嫌所生產的口罩僅為一般防塵口罩未具醫療防效，但楊嫌卻對外宣稱所販售之口罩均具有醫療防護等級，藉此牟求暴利。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲楊嫌所生產的口罩僅為一般防塵口罩未具醫療防效，但楊嫌卻對外宣稱所販售之口罩均具有醫療防護等級，藉此牟求暴利。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

新冠肺炎疫情影響防疫用品大缺貨，販售價格也跟著水漲船高，歹徒把歪腦筋動到成本最低的口罩上面，虎尾分局與海巡署嘉義查緝隊成立專案小組共同緝獲，楊姓主嫌非法經營地下口罩製造工廠，並對外宣稱所生產的口罩係屬醫療等級，意圖以此提高販售價格牟求暴利，全案依涉嫌詐欺、違反就業服務法移送偵辦。

全球新冠疫情肆虐，防疫口罩由政府統一配售，楊嫌見口罩的大量市場需求，為求暴利進而在彰化縣大村鄉郊區，租用平房式學生套房作為地下製造工廠，並雇用張姓、程姓及逾期居留外籍移工高姓、阮姓等4男，在空間擁擠通風不良，亦無任何消防設備與衛生設備，更甚至製造人員均未配戴手套、口罩等，製造大量黑心口罩。

▲楊嫌所生產的口罩僅為一般防塵口罩未具醫療防效，但楊嫌卻對外宣稱所販售之口罩均具有醫療防護等級，藉此牟求暴利。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲警方查扣口罩成品約1萬片、半成品約2萬1千片、口罩耳繩2包、空壓機2台及口罩製造機5組等證物。（圖／記者蔡佩旻攝）

經專案小組蒐證齊全，報請臺灣雲林地方檢察署指揮，持核發搜索票於18日中午在彰化縣大村鄉，當場查獲楊姓主嫌僱用非法外勞經營的地下口罩製造工廠，查扣口罩成品約1萬片、半成品約2萬1千片、口罩耳繩2包、空壓機2台及口罩製造機5組等證物。

經檢視楊嫌所生產的口罩僅為一般防塵口罩未具醫療防效，但楊嫌卻對外宣稱所販售之口罩均具有醫療防護等級，藉此牟求暴利，而此犯行將可能使消費者因認知錯誤而購買，進一步造成使用者配戴未具醫療等級防護口罩而暴露在污染環境的危險當中。

▲楊嫌所生產的口罩僅為一般防塵口罩未具醫療防效，但楊嫌卻對外宣稱所販售之口罩均具有醫療防護等級，藉此牟求暴利。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲警方查扣口罩成品約1萬片、半成品約2萬1千片、口罩耳繩2包、空壓機2台及口罩製造機5組等證物。（圖／記者蔡佩旻攝）

警方將楊嫌所僱用逾期居留外籍移工高姓、阮姓共犯疑送專勤隊，而楊姓主嫌及張姓、程姓2名共犯全案依涉嫌詐欺、違反就業服務法移送偵辦，虎尾分局表示，特別呼籲民眾要循政府配發口罩之方式購買，勿任意在網路或向不明人士購買具醫療等級口罩，以保障自身健康。

▲楊嫌所生產的口罩僅為一般防塵口罩未具醫療防效，但楊嫌卻對外宣稱所販售之口罩均具有醫療防護等級，藉此牟求暴利。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲楊嫌為求暴利進而在彰化縣大村鄉郊區，租用平房式學生套房作為地下製造工廠。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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