大雨沖刷雲林北港堤防美化工程　泥水流竄淹入民宅...多名騎士慘摔車

記者蔡佩旻／雲林報導

受滯留鋒面及西南氣流影響，全台各地都有豪雨或大雨，由雲林縣政府規劃北港文化生活園區亮點發展計畫，發包於北港堤防正在施作堤後坡整理作業，不料經昨夜大雨侵襲，大量雨水挾帶砂石覆蓋路面更沖進鄰近民宅車庫，更傳出有騎士因此摔傷。

▲北港堤防正在施作整理土坡作業，不料經昨夜大雨侵襲，大量土方滑落覆蓋路面，雨水挾帶砂石覆蓋路面更沖進居民車庫，還傳出有騎士因此摔傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府爭取前瞻計畫，規劃北港文化生活園區亮點發展，於北港堤防共約1.27公里施作工程作業，日前將堤防水泥面移除雖有施作防雨水措施，以黑色網布覆蓋，但不敵陣陣大雨，雨水沖刷造成土方崩潰，雨水挾帶砂石於車道上宛如土石流，不僅流入水溝亦沖進民宅車庫，更傳出有民眾因此摔傷。

▲北港堤防正在施作整理土坡作業，不料經昨夜大雨侵襲，大量土方滑落覆蓋路面，雨水挾帶砂石覆蓋路面更沖進居民車庫，還傳出有騎士因此摔傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

北港鎮公所清潔隊一早獲報後隨即派員前往幫忙清理路面，大同里里長蔡英道也至現場勘查關心幫忙，雲林縣議員蔡孟真表示，生態工法遇到下雨泥土一直流，知道要下大雨了只是蓋上黑網子，民眾抱怨泥土流到車庫裡、水溝裡，梅雨季來了實在令人擔心。

▲北港民眾在臉書社團貼文提醒用路人，這幾天大雨加上有泥土，所以導致路面很滑，不必注意安全。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

北港民眾在臉書社團貼文呼籲用路人，「這幾天別騎提防那條路，堤防因整修有泥土，這幾天大雨加上有泥土，所以導致路面很滑，今天已好幾個人騎車騎到滑倒」，據了解上午有一位民眾滑倒後受輕微擦傷，因傷微小，在自行就醫後即前往工作，城鄉發展處表示將前往追蹤關心。

雲林縣政府城鄉發展處獲報後隨即由副處長劉以興趕往現場，劉以興表示，目前工程進度是在做提後坡的整理，把原先水泥土的表面層移除，將來要用植生網以生態植披的方式施作，目前是用黑網布覆蓋保護，因為雨勢較大所以有一兩處預計施作樓梯的位置沒有覆蓋到，所以雨水順著夾雜泥沙留下，目前已請工地加強防護措施，包含堤頂部分做止水墩以避免雨水留向防汛道路與民宅，以改善此狀況。

▲北港堤防防汛道路路面清理完畢，縣府將要求廠商隨時保持路面清潔以保用路人安全，也呼籲民眾，現場施工範圍以三角錐擺設圍籬，若非必要還請改道以策安全。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



劉以興說，目前狀況雖然絕大部分都有覆蓋黑色網布，所以路面清理完畢後仍會持續關注，要求廠商隨時保持路面清潔以保用路人安全，也呼籲民眾，現場施工範圍以三角錐擺設圍籬，若非必要還請改道以策安全。

▲北港提防防汛道路路面清理完畢，縣府將要求廠商隨時保持路面清潔以保用路人安全，也呼籲民眾，現場施工範圍以三角錐擺設圍籬，若非必要還請改道以策安全。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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