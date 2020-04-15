機車輕微碰撞倒地2秒成火球　專家看影片說話了：2關鍵造成　

▲北港鎮發生一起機車碰撞後其中一輛倒地起火，火勢猛烈，機車騎士受驚嚇坐路邊等待送醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣北港鎮13日發生一起機車碰撞意外，機車在輕微碰撞後倒地隨即起火，其中一輛機車瞬間成火球，騎士起身跑開，因該路段恰於連鎖超市前車水馬龍，附近店家馬上提滅火器上前救火，所幸兩名騎士送醫後無大礙，至於機車為何突起火，機車行說，可能碰撞後汽油漏出，車體鐵製部分摩地產生火花所引起。

北港鎮華勝路13日傍晚在連鎖超市前，一輛由文仁路右轉華勝路的機車，與從連鎖超市購物正要離開的機車，在馬路上發生碰撞，兩名騎士車速都很慢，碰撞力道雖不大但造成兩車倒地，不料在倒地兩秒後機車隨即起火，不到1分鐘時間機車成一大團火球，嚇壞路人，附近店家見狀提滅火器救火，到消防隊抵達，撲滅火勢後機車以剩骨架，面目全非。

▲北港鎮發生一起機車碰撞車禍，機車倒地後隨成火球，火勢撲滅後已剩鐵架面目全非。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解這名騎士年約四十多歲，摔倒後馬上起身，但機車隨即冒火燃燒，騎士也遠離機車避免危險，也民眾指出，當時只聽到碰一聲巨響，一轉頭看就看到一團火球了，火勢撲滅後機車已成廢鐵。但對於機車快速起火，有人一度以為機車放有汽油瓶才引火，有人則步推測可能是電瓶引燃油氣起火。

記者詢問機車行可能起火原因，西螺建昌機車行業者李建昌表示，現在新型的機車加油孔都設計在前面，油箱位置大多在於腳踏板的地方，如以影片起火畫面推測，比較大可能是機車倒地時碰撞到加油孔側邊輸油管，導致脫落滲油，再加上車上的鐵製品如側柱、中柱或前輪的煞車系統摩地引起火花，就有可能2秒起火。

▲機車行業者李建昌指出，漏油加上車體鐵製零件摩地產生火花比較有可能造成瞬間起火。（圖／僅供示意非此事故車輛車款／記者蔡佩旻攝）

李建昌提到，而多數機車油箱與電瓶會分開置放，如果是電瓶起火會先冒煙，然後出現小火慢慢再變成大火，比較不會像影像中，倒地2秒馬上變成火球的樣子。

這起火燒車案件消防隊初步推測，從現場機車出的油漬及照片來看，可能是機車倒地造成油箱破裂，汽油滲出的同時，機車電瓶因撞擊同時被彈出車外才引火的，機率不大但也有可能發生，真正起火原因將再調查。

▲北港鎮發生一起機車碰撞車禍，機車倒地後隨成火球，火勢撲滅後已剩鐵架面目全非。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲機車行業者李建昌指出，電瓶大部分置於車廂中，起火前會先冒煙，不會馬上有大火。（圖／僅供示意非此事故車輛車款／記者蔡佩旻攝）



► 欸~妳過來一下！妳過來一下

【其他新聞】

►虎尾驚悚車禍！大貨車與轎車相撞翻覆 司機噴飛慘遭自駕車壓死

►媽祖1060聖誕逢疫情 西螺福興宮遵社交距離隆重依古禮祝壽

►雲林監理站「佈置靈堂」辦酒駕道安講習 學員：很有壓力，非常後悔

►沙鹿連環車禍1死6傷...重機「遭前後夾擊」燒成火球！BMW酒駕男扯辯：煞車不及