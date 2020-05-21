馬鳴山鎮安宮頒發百萬獎助學金　600名東勢鄉、褒忠鄉學子受惠 

▲「馬鳴山鎮安宮五年千歲獎助學金」，今年因疫情不舉辦室內大型集會，雖不舉辦頒獎儀式，但愛心不停歇，20、21由鎮安宮主委章金樹帶隊前往各校。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

馬鳴山鎮安宮位於雲林縣褒忠鄉，自1996年起開辦五年千歲獎助學金，獎助東勢鄉、褒忠鄉轄區內小學、國中、高中職至大專院校在學生，近每年頒發的「馬鳴山鎮安宮五年千歲獎助學金」均近百萬元，今年更達1148700元，恰逢疫情停止頒獎但愛心不停歇，由鎮安宮主委章金樹代表將萬100多萬獎助學金交給各校校長代轉。

「馬鳴山鎮安宮五年千歲獎助學金」，今年因疫情不舉辦室內大型集會，雖不舉辦頒獎儀式，但愛心不停歇，20、21由鎮安宮主委章金樹帶隊前往各校，將此份心意送到褒忠鄉與東勢鄉鄉內各國中小學，委由校長頒發給受獎學生，高中、大專院校獎助學金委由各村村長代轉。

馬鳴山鎮安宮指出，大專院校生有227位每位獎勵金2500元，褒忠鄉141位(優秀139+清寒2)、東勢鄉86位(優秀82+清寒4) ；高中職在校生每位獎勵金2000元，褒忠鄉55位(優秀52+清寒3)、東勢鄉32位(優秀29+清寒3)；國中在校生每位獎勵金2000元，褒忠國中32位、東勢國中47位、古坑華德福潮厝分班1位；褒忠鄉國小總計113位、東勢鄉國小總計93位，國小每位獎勵金1200元。

馬鳴山鎮安宮主任委員章金樹表示，褒忠、東勢鄉轄區內學子多為農村子弟，學習資源不如都市但只要肯努力一樣會有光明的前程。今年再加碼，除增加受獎名額外也提高獎勵金額。期待莘莘學子都能用功念書、寬懷待人，待有能力之時幫助需要幫助之人，讓愛一直傳遞下去。

▲「馬鳴山鎮安宮五年千歲獎助學金」，今年因疫情不舉辦室內大型集會，雖不舉辦頒獎儀式，但愛心不停歇，20、21由鎮安宮主委章金樹帶隊前往各校。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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