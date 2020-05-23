　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

阿公店飲酒「突闖10惡煞」　無辜男右手臂挨一刀：我不認識他

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子21日晚上到萬華區一家阿公店飲酒，直至22日凌晨1時許，突然衝進10多名男子，手持刀械闖進阿公店朝男子攻擊，造成男子右手臂有刀傷，警消獲報緊急送往醫院搶救，警方調查，動手的10多人中，其中有3人當晚也在店內消費，也將追查3人到案釐清案情。

▲▼馬姓男子在阿公店無故遭10惡煞砍殺，警方鎖定嫌犯追查。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲馬姓男子在阿公店無故遭10惡煞砍殺，警方鎖定嫌犯追查。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，年約40歲的馬姓男子在西園路上一間阿公店喝酒，年約30歲的黃男突然率領10多名惡煞衝進店內，鎖定馬姓男子就是一陣痛毆，期間還有人掏出疑似刀械的東西攻擊，造成馬男右手臂有刀傷。

一夥人狂毆馬男後隨即逃離店外，嚇得店家趕緊報警處理，警消獲報後到場將馬男送往醫院救治，但馬男表示「並不認識這些人」，轄區警方調閱監視器後，發現黃男以及另2人當天也在該阿公店出現，不排除係因現場糾紛所導致馬男遭砍。

警方也出動鑑識人員到場採證，雖然在現場並未找到行凶的刀械，但是透過監視器鎖定黃嫌等3名嫌犯，平時都在台北市出沒，目前正全力追查當中，至於是否因互看一眼造成撂人痛毆對方，也將等黃嫌等人到案後釐清。

►越想越不對勁！OL 賺翻啦

►二手票券豐富你的生活

【相關新聞】

北市酒店復業第一晚！老司機無畏實名制喊：搶頭香　粉紅軍團整「妝」出發

積欠萬元約談判破局...5煞押上山海扁　警急追現場開槍救人

ET快訊
港美女主播留遺書燒炭　送醫突吐大量鮮血亡
想去億載金城！員警「專車載往」　他脫光成浮屍
基隆5噸巨石崩落「人行道斷裂」　道路封閉搶修
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

25歲正妹賣淫藏豪宅社區　全套最低價2500！老司機犯眾怒鄰報警抄了

快訊／樹幹橫躺「海科館=八斗子」鐵軌　台鐵深澳支線全部停駛

阿公店飲酒「突闖10惡煞」　無辜男右手臂挨一刀：我不認識他

天雨路滑！BMW撞分隔島…輪胎掉路燈倒　男駕駛輕傷　

男在台南閒晃…警盤查載到「非我轄區」　他在億載金城護城河裸游溺死　

連日大雨！基隆外木山5噸巨石崩落撞毀人行道　湖海路搶修恢復通行

高鐵站量體溫爆衝突...黑帽女怒嗆：你針對我！保全90度鞠躬道歉　鐵路警回應了

與夫擁吻訣別！她慘遭「爆頭」死車內　警追基地台定位揭「以命換錢」詐保真相

女遊日月潭落水…下秒不見！友慌張報案　警消水面水下兩路搜救

屏東淹水分不清馬路或水溝　大貨車瞬間翻覆…駕駛開車門逃命

穿婚紗、神力女超人裝上健身房 「裙子一放」隔壁歐巴笑到崩潰...

送老婦上樓！救護車違停遭檢舉　警依法拖吊...業者：出事誰負責？

7m世界級巨蟒見鏡頭好奇吐信　他近距離拍攝...蛇蛇下秒轉頭走

希澈「36歲超強顏值」挑戰連換6髮型　雙馬尾、春麗頭全HOLD住！美翻了～

鄧紫棋隔離期間模樣曝光　自爆以前減肥方法...人生都變了！！

下麵沒2分鐘就軟、我沒偷吃喔 諧音太鬧！是吃火鍋還是罵人？

騎士轉彎摔車「重機突自動駕駛」 行駛1分鐘才停！網笑：被車拋棄

睡覺也能減肥？5種方法睡好覺 千萬別報復性熬夜、睡前飲酒！

乩童安慰車禍女童...不忍心落淚 土地公上身保證：妹妹也會出院

口罩國家隊女員工偷1萬4千片！一箱一箱扛走轉賣爽賺3萬下場慘

25歲正妹賣淫藏豪宅社區　全套最低價2500！老司機犯眾怒鄰報警抄了

快訊／樹幹橫躺「海科館=八斗子」鐵軌　台鐵深澳支線全部停駛

阿公店飲酒「突闖10惡煞」　無辜男右手臂挨一刀：我不認識他

天雨路滑！BMW撞分隔島…輪胎掉路燈倒　男駕駛輕傷　

男在台南閒晃…警盤查載到「非我轄區」　他在億載金城護城河裸游溺死　

連日大雨！基隆外木山5噸巨石崩落撞毀人行道　湖海路搶修恢復通行

高鐵站量體溫爆衝突...黑帽女怒嗆：你針對我！保全90度鞠躬道歉　鐵路警回應了

與夫擁吻訣別！她慘遭「爆頭」死車內　警追基地台定位揭「以命換錢」詐保真相

女遊日月潭落水…下秒不見！友慌張報案　警消水面水下兩路搜救

屏東淹水分不清馬路或水溝　大貨車瞬間翻覆…駕駛開車門逃命

又神隱21天！南韓稱金正恩一直在元山　美竟捕捉到他「轉往平壤市郊」

談罷韓「給市民決定」　柯文哲撇布局補選：想一想而已

後疫情時代》三大利基支撐科技股表現　1技巧布局「進可攻、退可守」

背負「教練殺手」的原罪　威廉斯心碎悼念恩師史隆

大讚「港版國安法」　台籍人大：解決「台灣問題」值得借鑒！

師傅拆門「裡面都是錢」...秘密基地神境界！網眼尖一看秒噓爆

羅志祥今出關！周揚青新動向曝光　狠拒邀約「全國人覺得我智障」

投保意外險、壽險還不夠！保險業曝光「失能險3大重點」：符合認定等級就理賠

25歲正妹賣淫藏豪宅社區　全套最低價2500！老司機犯眾怒鄰報警抄了

快訊／樹幹橫躺「海科館=八斗子」鐵軌　台鐵深澳支線全部停駛

穿婚紗、神力女超人裝上健身房 「裙子一放」隔壁歐巴笑到崩潰...

社會熱門新聞

純潔女友害羞不給碰…他一查驚見「男客名單落落長」！

KTV驚見「包廂四腳獸」！44秒影LINE瘋傳

Gogoro設計總監偷吃人妻…還要綠帽夫賠償百萬

雲林洗門風媳婦放棄豪門愛上工人

員警「專車載往古蹟」...他脫光成浮屍

基女童「夢遊離家」　父一醒來嚇慘

台南蘇大媽挨打了！壯男左勾拳重捶讓她倒退3步

不爽換鎖沒先說　父怒告親兒求償

假警察伸舌進女移工口腔做酒測

台南3樓高路樹壓死女騎士　二哥嘆：4年走4人一切都是命

資優女和嬤雙亡！失聯父突現身索賠

刮中200萬！媽沉迷刮刮樂「退休金、房子全沒了」

砂石車剎不住斷兩半　變折甘蔗

拒絕加入口罩國家隊牟利逾2千萬 檢警調查獲

更多熱門

相關新聞

男欠5萬被6煞圍堵　遭押桃園談判

男欠5萬被6煞圍堵　遭押桃園談判

北市1名男子因積欠5萬元債務，日前被債主發現與友人在豆漿店用餐，當街與對方爆發追逐，雙方追逐數百公尺後男子仍遭對方控制行動，最後遭對方強押至桃園，警方到場人已離去，隨即展開追查。

竹市8酒店歇業　「小吃店」不在此限

竹市8酒店歇業　「小吃店」不在此限

82酒店、夜店拉鐵門　老司機：這裡還有

82酒店、夜店拉鐵門　老司機：這裡還有

眼神對到就不爽　蘆洲8少年火鍋店外持刀鬥毆

眼神對到就不爽　蘆洲8少年火鍋店外持刀鬥毆

廁所在上樓左轉！他被2惡煞勒索

廁所在上樓左轉！他被2惡煞勒索

關鍵字：

惡煞阿公店刀傷

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 停班停課 王令麟 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

純潔女友害羞不給碰…他一查驚見「男客名單落落長」！

KTV驚見「包廂四腳獸」！44秒影LINE瘋傳

馬雲問：我一天賺191億，你呢？周星馳妙答網讚翻

陳其邁奔高雄勘災！網讚：真市長回來了

雲林3兄弟搶工程　派小弟、熱褲妹1天4次給車撞

Gogoro設計總監偷吃人妻…還要綠帽夫賠償百萬

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

學生北捷「自動間隔」　網感動推爆

留言「我來自台灣」！Alan Walker回覆了

大牙嫁了！黑澀會九妞妞「4位升格人妻」

上傳2分鐘「狂吸4萬點閱」！鋼琴YouTuber紅炸

雲林洗門風媳婦放棄豪門愛上工人

起床「只有她聞到香味」男星曝隱藏涵義

家門積水不到1小時就退！高雄網友：韓國瑜治水100分

NASA在南極找到「平行宇宙」證據

更多

最夯影音

更多
穿婚紗、神力女超人裝上健身房 「裙子一放」隔壁歐巴笑到崩潰...

穿婚紗、神力女超人裝上健身房 「裙子一放」隔壁歐巴笑到崩潰...
送老婦上樓！救護車違停遭檢舉　警依法拖吊...業者：出事誰負責？

送老婦上樓！救護車違停遭檢舉　警依法拖吊...業者：出事誰負責？

7m世界級巨蟒見鏡頭好奇吐信　他近距離拍攝...蛇蛇下秒轉頭走

7m世界級巨蟒見鏡頭好奇吐信　他近距離拍攝...蛇蛇下秒轉頭走

希澈「36歲超強顏值」挑戰連換6髮型　雙馬尾、春麗頭全HOLD住！美翻了～

希澈「36歲超強顏值」挑戰連換6髮型　雙馬尾、春麗頭全HOLD住！美翻了～

鄧紫棋隔離期間模樣曝光　自爆以前減肥方法...人生都變了！！

鄧紫棋隔離期間模樣曝光　自爆以前減肥方法...人生都變了！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面