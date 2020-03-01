眼神對到就不爽！蘆洲8少年火鍋店外鬥毆　1屁孩左胸口遭彈簧刀刺傷

記者陳豐德／新北報導

新北市蘆洲區一家火鍋店外，上月17日晚間0時許發生一起青少年亂鬥，楊姓少年等4人當時在吃火鍋，王姓少年4人與他們對眼後，惹得楊少等人不爽動手教訓對方，不料王少為了抵抗拿出彈簧刀，刺進楊少的左胸口，並劃傷另名少年腿部，警方獲報到場時雙方皆已逃逸，經循線通知雙方到案，並依照妨害秩序、傷害、少年事件處理法偵辦。

▲蘆洲8名少年因為眼神對到引發鬥毆，1人左胸口遭彈簧刀刺傷。（圖／記者陳豐德翻攝）



據了解，17日深夜0時許警方接獲報案，指稱在蘆洲區長榮路上的火鍋店有青少年鬥毆，但到場後卻沒看到人，經調閱監視器後，發現共有8名少年打架，在警方到場前已經倉皇逃逸。

經警方分析監視器畫面後，發現王少（16歲）等4人吃完宵夜火鍋後，原本站在牛排店前聊天，突然楊少（16歲）等4人衝上前朝他們猛毆，王少等人反應不及被打趴在地。為了反抗，王少拿出隨身的彈簧刀抵抗，並刺傷楊少的左胸，造成1.5公分的開放性傷口，並劃傷令名少年腿部；而王少等人則有臉部遭毆紅腫情形。

員警循線至台北馬偕醫院，通知遭刺的楊少等4人到案說明，他們聲稱雙方互不相識也沒仇怨，原本他們在火鍋店內吃宵夜，但雙方眼神對到之後不爽，他們才會在店外出手教訓王少等人；而楊少因為傷勢過重無法製作筆錄，由家屬代為提告，全案將兩方8人依妨害秩序、傷害、少年事件處理法偵辦。

▼楊少等人出手毆打對方。（圖／記者陳豐德翻攝）



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