夜生活黑暗期！82間酒店、舞廳拉鐵門　老司機：還有「這些地方」可以玩

▲北市82家酒店、舞廳拉鐵門，老司機透露，萬華阿公店、條通小酒館還是有營業。（圖／記者周宸亘攝）

記者邱中岳／台北報導

中央流行疫情指揮中心在9日下午宣布全國酒店、舞廳即日起停止營業，北市副市長黃珊珊還親自搭乘警車前往酒店勘查是否有違規業者，北市夜生活瞬間失色，但有老司機指出，其實還是有些地方可以玩。

指揮中心下令全國酒店、舞廳歇業後，全北市有82家酒店、舞廳拉下鐵門，北市的街頭幾乎一片黑暗，許多酒店、舞廳也紛紛貼出公告，「因應政府措施停業，現場僅可由行政人員進出」。

▲萬華分局轄區內3家舞廳全部歇業，但小型飲酒店仍是燈火通明。（圖／突發中心翻攝）

但還是有知情人士透露，其實這次停業的店家係透過牌照決定，全北市有82家符合規定必須歇業，但老司機則認為，全國瞬間釋出數十萬人，一定會找工作謀生，所以恐變「地下化經營」。

老司機還說，大型酒店、舞廳停業後，萬華的阿公店、茶桌、中山區條通內的小型飲酒店，並不受到影響，9日晚上仍燈火通明、店內不時傳出歌聲以及喧嘩聲。

業者也透露，雖然還可以營業，但疫情如再嚴重，恐離休息也不遠了。除此之外，因酒店、舞廳歇業，光北市估計就有上萬名公關失業，也可能轉作飯局妹、傳播妹，與客人KTV唱歌。

他奶奶的美麗小秘訣

【相關新聞】

酒店、舞廳全面停業！萬華分局長晚間率隊清查轄內業者

快訊／台北夜生活「最黑暗」一天 黃珊珊稽查82酒店、舞廳：營業最高罰百萬

