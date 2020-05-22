積欠萬元約談判破局...5煞押上山海扁　警急追現場開5槍救人

▲陳嫌不滿對方積欠萬元，找來4人助陣將人帶往山上痛毆，警方獲報鳴槍逮人。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子因不滿對方積欠1萬元債務，竟找來3男1女助陣，雙方相約談判，5人憤怒之餘先將對方手機摔爛，然後押到內湖山上痛毆，警方獲報後趕往現場，當場開槍制止，將4男1女制伏並帶回偵訊，也在現場查獲開山刀、彈簧刀以及借據本票等證物。

警方調查，19歲的陳姓男子不滿19歲的朱姓男子積欠1萬元債務，竟在3月底將朱約出到南港一帶商討債務問題，但朱一到場卻被陳男等5人毆打，並將朱男的手機摔壞後，將人押往內湖山區繼續痛毆。

▲警方訊後將陳嫌等人依聚眾鬥毆、妨害自由、傷害以及恐嚇取財移地檢署偵辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

當時有目擊者見朱被押到內湖山區痛毆隨即報警，警方獲報後趕往現場，發現朱男遭毆打蹲坐在路旁，陳嫌等人見警方到場原本想落跑，警方隨即對空鳴槍制止，並將陳嫌等5人帶回派出所。

警方還在陳嫌等人車上搜出開山刀、彈簧刀以及借據本票等證物，訊後也將一干人等依照依聚眾鬥毆、妨害自由、傷害以及恐嚇取財等罪嫌移地檢署偵辦。

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