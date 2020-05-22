▲ 台東原民55歲以上長者裝假牙，最高補助3萬將有390人受惠。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導



為讓原住民長者擁有良好的牙齒咀嚼功能，原住民族委員會2020年開辦補助原住民族長者裝置假牙計畫，台東縣獲核定1,170萬元，每人最高補助3萬元，預估將有390名原住民長者受惠，今年1月1日起已裝置假牙者，也可依規定申請補助，補助金額最高3萬元，凡年滿55歲原民鄉親且符合資格者，可攜帶健保卡至台東縣政府17家特約牙科醫療院所提出申請。

台東縣府原民處長方銘總表示，目前台東縣參與原住民假牙補助計畫參與合約牙醫診所共計17家，希望縣內有更多牙醫診所能加入，讓原住民長輩就近獲得裝置假牙服務之機會。只要是年滿55歲以上原住民長輩且設籍台東縣，經牙醫師評估缺牙需裝置假牙，且未符合衛生福利部「中低收入老人補助裝置假牙實施計畫」服務對象，或未申請其他政府機關所辦假牙補助者及本年度同一顎未取得相同補助項目者。

原民處指出，希望藉由假牙補助為部分原住民家庭減輕經濟負擔，今年1月1日起至4月29日止已裝置假牙的長者，可於原住民族行政處官方網站下載申請表件至台東縣民服務中心辦理申請，4月30日以後欲申請裝置的長輩，則需至縣府特約診所提出申請。

►夏季保濕的秘密



►二手票券豐富你的生活

