信義原鄉3條部落要道　南投縣長會勘敲定1200萬改善

▲南投縣長林明溱（左二）到南投信義鄉偏遠山區，了解地亟需改善產業道路，明確指示速撥款改善。（圖／南投縣政府提供）

記者張弘昌／南投報導

南投縣信義鄉雙龍到人和部落聯絡道，以及羅娜村聯絡道及信筆巷、望美村望和巷等多條部落重要道路，路面破損龜裂甚至下陷，排水系統不良，經常水漫路面等影響交通安全，縣長林明溱19日冒雨實勘後，決定運用中央及縣府自籌款約1200萬元，儘速徹底改善。



林縣長指出，原鄉部落的道路不僅是居民出入交通所賴，更是往返農園耕作及農產外運必經，重要性攸關部落居民生計，像雙龍到人和村洽波石的部落聯絡道，長約1.2公里，卻是部落間交通捷徑，卻因路幅窄隘，道路年久失修崎嶇難行。

縣長會勘時當場指示原民局，提報爭取列入原住民族特色道路改善工程，獲得中央原住民委員會核定500多萬元經費，其中縣府只需自籌一成配合款，將可一次改善全線道路，一旦完工，雙龍村到人和村洽波石只需幾分鐘車程，可帶給地方極大便利更大大提高交通安全性。



雙龍村長全得民指出，雙龍到人和部落聯絡道是兩部落間的捷徑，更有多達二千多居民賴以出入，經濟效益很大，過去由於路況不好村民行車險象環生，甚至曾發生運載農產貨車不慎翻落路外造成死傷的意外，這次能獲縣長林明溱及原民局重視實勘改善，真正是部落民眾的福氣。

原民局指出，除了雙龍到人和部落聯絡道將斥資513餘元改善，羅娜村聯絡道及信筆巷也將花費110萬元改善約200公尺長的破損路面；望美村望和巷則會動支565萬餘元，分別重鋪改善908公尺混凝土路面及288公尺瀝青AC路面。

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