新北微型企業安衛設施補助及預防職場霸凌輔導　即日起開放申請

▲ 噴砂機馬達傳動帶改善加裝護罩可防止捲夾。（圖／新北市勞工局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

勞工的職場安全不可輕忽！為避免勞工遭受職場霸凌，新北勞工局特邀心理師、台灣職業安全健康連線執行長等多位專家學者，創先組成「預防職場霸凌輔導團」，透過專家學者入場輔導及分享經驗，協助企業落實職場暴力的預防措施。同時，已連續7年辦理的微型企業改善安全衛生設備補助，也自即日起開放申請，歡迎有需求的企業從速申請。

勞工局長陳瑞嘉說明，企業有預防勞工遭受職場霸凌的義務，職業安全衛生法定有相關預防措施，勞動部也訂有「執行職務遭受不法侵害預防指引」，如企業未採取職場暴力預防相關措施，又未按勞工局要求完成限期改善，最高可處15萬元罰鍰。

▲ 噴砂機馬達傳動帶改善前無防止捲夾裝置。

勞工局長陳瑞嘉指出，製造業常因機械設備器具不符規定、作業環境設施不足及缺乏危害意識，而釀成捲夾、墜落及火災爆炸等災害。為了避免企業因設備不足而增添職災風險，新北市自2014年起補助微型企業購買安全衛生設備，迄今累計補助達942萬元，不但帶動業者投入改善安全設備金額達2414萬元，所有受補助企業都達到零職業災害紀錄，成效良好。

勞動檢查處補充，補助項目中，以防夾捲安全裝置（例如，衝剪機械安全裝置、護罩、護圍等）申請比例最高，其次為防墜設備（例如升降機之連鎖裝置、護欄、扶手等），分別佔40.7%、37.8%。近2年因為補助金額提高，也讓防火、防爆安全裝置（例如，防爆電氣設備等）的補助比例提升191%。為鼓勵企業完善建置費用較高的設備，也特別提高防爆電氣設備、衝剪機械安全裝置及局部排氣裝置等項目的補助上限至12萬。

勞檢處提醒，防霸凌輔導團及設備補助名額均有限，歡迎新北市轄內企業踴躍提出申請，歡迎詳洽「新北勞動雲網站」的職業安全衛生專區查詢：https://ilabor.ntpc.gov.tw，或電洽02-2252-3299諮詢。輔導團詳洽李小姐，分機613。設備補助詳洽蘇先生，分機712。

「美麗最大的祕密」