轎車暴雨失控翻覆！撞上護欄側滑直直衝　衰尾騎士行車拍下驚悚一幕

記者陳豐德／新北報導

連日暴雨，各地車禍頻傳！新北市五股區成蘆橋上，21日晚間10時許發生一起轎車翻覆意外，張姓男子當時開著白色轎車經過該處時，疑似因為路滑失控，自撞右側的橋墩護欄後又往前滑行，直到撞上前方的機車後翻覆，造成王姓騎士及及張男都手腳受傷，所幸送醫後沒有生命危險。

▲白色轎車於暴雨中於成蘆橋失控，連撞護欄、機車後翻覆。（圖／記者陳豐德翻攝）



根據曝光的行車畫面，張姓男子（21歲）當時沿著成蘆橋往五股方向行駛，卻疑似因為天雨路滑車輛突然失控，先是衝撞右側護欄後，車輛仍持續往前滑行衝進機車道，王姓騎士（26歲）還來不及反應，就被失控轎車從後方撞上，轎車隨後翻覆躺在機車道上。

警方獲報到場處理，經酒測後雙方駕駛都沒有酒精反應，將傷者送往淡水馬偕醫院急救，雙方暫時沒有提出告訴，全案仍依照車禍程序處理，警方將再進一步調查車輛失控是否與暴雨有關。警方提醒，下雨期間輪胎容易打滑，呼籲駕駛人在上路時務必減速慢行，避免發生意外。

▼機車從後側遭撞後車牌歪斜掉落。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼警消獲報到場救援。（圖／記者陳豐德翻攝）



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