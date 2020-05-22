超強對流紫到泛白！雷雨胞「排排站」　游擊式移入南部陸地

▲高雄市鹽埕區大雨，有彩券行積水。（圖／記者吳奕靖攝）

記者李宜秦／台北報導

全台受西南氣流與梅雨鋒面影響，各地都有豪雨或大雨。臉書專頁「天氣風險Weather Risk」指出，梅雨鋒面目前已經來到新竹苗栗一帶，持續南下，北部的雨勢正在轉緩，但台灣海峽南部還有許多雷雨胞正在「排排站」，準備移入南部陸地，南部地區慎防豪大雨。

天氣風險Weather Risk表示，梅雨鋒面目前已經來到新竹苗栗一帶，持續南下，北部的雨勢正在轉緩，但中南部受到鋒面前西南氣流的直接吹送，屏東山區短短12小時降雨已超過350毫米，高屏市區也有200毫米的降雨，非常驚人。

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天氣風險Weather Risk指出，目前在台灣海峽南部還有許多雷雨胞正在「排排站」，準備移入南部陸地，請南部的朋友們務必留意自身安全。

▲今日各地雨勢猛烈。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險Weather Risk）

臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，從天氣圖可看到大片的超強對流「紫到泛白」，因強烈雷雨帶持續籠罩，高雄、屏東劇烈雨勢持續中，台灣各地都可能出現強降雨，今天是雨勢最猛烈的時刻，雷雨帶將會以游擊式發展。

截至今日上午10點半，高雄大社累計雨量245毫米、高雄楠梓233毫米、高雄橋頭229毫米、高雄梓官208毫米、高雄仁武202毫米。

▲今日各地雨勢猛烈。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）