快訊／雨彈一波接一波！高雄鹽埕七賢三路淹成 「漂漂河」

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導
中央氣象局發布豪雨特報，高雄22日上午多處地區出現強降雨，雨彈一波接著一波，《ETtoday新聞雲》記者實際到鹽埕區七賢三路勘查，富野路和新興街等街道出現多處積水情形，黃土不斷灌進路邊住家，低窪處約積一顆輪胎高，路上還出現許多漂浮物，汽車行駛速度不敢太快，因為行駛過的水漂幾乎能完全阻擋視線，路上幾乎無行人。
▲高雄鹽埕區七賢三路淹成一片汪洋。（圖／記者吳奕靖攝）
▲高雄鹽埕區七賢三路淹成一片汪洋，路上出現許多漂浮物。（圖／記者吳奕靖攝）
記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導
中央氣象局發布豪雨特報，高雄22日上午多處地區出現強降雨，雨彈一波接著一波，《ETtoday新聞雲》記者實際到鹽埕區七賢三路勘查，富野路和新興街等街道出現多處積水情形，黃土不斷灌進路邊住家，低窪處約積一顆輪胎高，路上還出現許多漂浮物，汽車行駛速度不敢太快，因為行駛過的水漂幾乎能完全阻擋視線，路上幾乎無行人。
▲高雄鹽埕區七賢三路淹成一片汪洋。（圖／記者吳奕靖攝）
▲高雄鹽埕區七賢三路淹成一片汪洋，路上出現許多漂浮物。（圖／記者吳奕靖攝）
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