快訊／雨彈一波接一波！高雄鹽埕七賢三路淹成 「漂漂河」

中央氣象局發布豪雨特報，高雄22日上午多處地區出現強降雨，雨彈一波接著一波下不停，鹽埕區七賢三路低窪處更是淹成一片，馬路上四處都可看見漂浮物，人行道上也散落許多樹枝，這波雨勢來的又急又猛，就連當地汕頭火鍋老店也遭殃。