影／屏東「超大豪雨」警戒！全台20縣市防豪大雨⋯梅雨鋒面威力今最強

記者李宜秦／台北報導

▲今日全台有雨。（圖／記者李毓康攝）

受滯留鋒面及西南氣流影響，今日全台各地都有大雨，尤其屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨。氣象局表示，梅雨鋒面伴隨強烈對流雲系，今日白天是影響最劇烈的時間，西南部山區會有大雨，且雨勢較大的區域也逐步擴張，到了明日清晨，除南部地區外，各地雨勢就會逐漸緩和。

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【11:25更新】氣象局11時17分針對「屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至12時15分止。警示區域包括東港鎮、新埤鄉、枋寮鄉、林邊鄉、南州鄉、佳冬鄉、枋山鄉、來義鄉、春日鄉以及獅子鄉。

氣象局提醒，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪(河)水暴漲，排水不良區域則易發生淹(積)水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。

▲屏東「大雷雨」警戒。（圖／氣象局）

氣象局簡任技正伍婉華表示，由於西南氣流與滯留鋒面的雙重影響，昨日下半天到今日各地都有大雨或豪雨，且梅雨鋒面上伴隨斷斷續續的強烈對流雲系，今日白天影響最明顯，各地天氣都相當不穩定。

伍婉華表示，今日清晨至早上9點半間，中部以南雨勢明顯，尤其是屏東出現超大豪雨，昨日許多地方的時雨量超過40毫米，嘉義、台南等地超過60毫米，屏東局部地區超過81毫米，今日凌晨12點至上午9點半屏東春日也已累計306毫米雨量。

▲氣象局劇烈豪雨記者會。（圖／翻攝氣象局直播）

伍婉華表示，今早8點至11點，明顯的降雨區域為西南部山區，其他地區也會斷斷續續的有較大雨勢，且雨勢較大的區域逐漸擴張，下午2點到8點間降雨逐漸累積，嘉義以南山區雨勢明顯，西半部的雨勢持續。

伍婉華表示，到了明日清晨至白天，滯留鋒面將向南移動，除南部地區白天仍有陣雨、雷雨、大雨或局部豪雨，其他地區雨勢將會逐漸緩和。氣象局也針對全台20縣市發布豪雨特報，西南部沿海低窪地區小心淹水情形，山區也要注意有落石坍方狀況。

▲西半部各地時雨量高。（圖／翻攝氣象局直播）

氣象局豪雨特報：

超大豪雨特報：屏東縣

大豪雨特報：高雄市

豪雨特報：苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、花蓮縣、台東縣

大雨特報：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、彰化縣、嘉義市、宜蘭縣、澎湖縣

▲氣象局豪雨特報。（圖／氣象局提供）