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韓國瑜為選總統道歉　陳其邁酸：他選舉時講得好像不是這樣

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▲陳其邁出席農產特賣會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳其邁出席農產特賣會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜18日在施政報告後，終於在議會針對去年請假參選總統請假3個月，向市民表達歉意。行政院副院長陳其邁22日受訪時酸，韓國瑜選舉的時候好像不是這樣說，強調他應該要針對選舉的承諾對市民說清楚。

陳其邁22日一早至立法院出席活動，推銷高雄大樹玉荷包等農產品。針對媒體提問，出席活動行銷高雄是否是替罷韓暖身，陳其邁笑答，「我們為玉荷包加油打氣，去年氣候影響產量少，今年希望幫大樹農民，把最好的荷包推薦給全國朋友，享受高雄的好味道。」

對於韓國瑜終於道歉，陳其邁說，他要對選民說明清楚，「他選舉講得好像不是這樣，現在講這樣，他應該跟市民說清楚。」

陳其邁指出，這一年高雄很多的重大建設，讓外界很憂慮，整個選舉過程韓國瑜講很多承諾，是不是兌現？是不是過去一年時間，市政讓很多市民很擔心？應該跟市民說清楚，問題是韓國瑜本身要來解答。

陳其邁強調，民主政治人民是最後決定，人民做決定，政治人物就是接受，「所以韓市長當選，我也誠心誠意祝福韓市長好好做，需要我的幫忙我全力，即使我不在高雄。人民權利包含選舉罷免，人民給予韓市長機會，希望他好好做，假如有一天人民覺得權利被辜負，人民自然有權利行使罷免，這些都是公民權利，人民才是最後決定，這是民主政治可貴的地方。」

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