落實戴口罩、實名制　北市畢業典禮、畢業旅行可正常舉辦

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，台北市政府5月22日宣布，畢業典禮、畢業旅行開放舉辦，但需配合多項防疫措施。在畢業典禮部分，需落實開放家長、校外人士參加，但需實名制、配戴口罩、繳交健康管理聲明書；畢業旅行部分，需以班級為單位管制，鼓勵單日往返，若需過夜，學校方需先行場勘，確認旅館有做好清潔消毒作業。

副市長黃珊珊表示，配合中央的防疫新生活運動，高級中學以下的學校跟幼兒園，如果完備落實各項防疫規範，辦大型活動或畢業典禮不受室內100人、室外500人限制，因為這指引，教育局訂出辦法。至於相關文化活動，目前也是按照中央指引辦理。

北市教育局長曾燦金表示，教育部在5月20日頒布指引，畢業典禮、畢業旅行的人數參加不受室內100人、室外500人限制，台北市著手訂定台北版指引，讓學校做行政指導。

在畢業典禮部分，曾燦金說，學校各班級能輪流辦理，表演活動要保持社交距離，且要避免有飛沫傳染風險的表演。此外，場地要加強人流的疏散，參與人數限制、減少外部邀請，開放家長參加的時候，需採實名制、繳交健康管理聲明書、入場要戴口罩，加強人流控管。若人數過多，學校需規劃家長一些照相專區、線上直播專區，且事前、事後場地也要進行消毒。

至於畢業旅行部分，曾燦金指出，應以一個班級為單位，同班同車，全程都要戴口罩，每日早晚要量測體溫，上車前要手部酒精消毒。包括司機、導遊也會管控，要繳交健康管理聲明書。

而在用餐時，也必需遵守防疫新生活原則，優先選擇防疫設施完善的餐廳，獨立用餐空間甚至用餐隔板，這次送的多功能隔板可以派上用場。住宿部分，曾建議盡量單日往返，但若有需求，應優先選擇防疫設施完善的旅館，入住前要確實消毒。

副市長黃珊珊表示，配合中央的防疫新生活運動，高級中學以下的學校跟幼兒園，如果完備落實各項防疫規範，辦大型活動或畢業典禮不受室內100人、室外500人限制，因為這指引，教育局訂出辦法。至於相關文化活動，目前也是按照中央指引辦理。