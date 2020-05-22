一箱一箱扛走…「口罩國家隊」女員工偷1萬4千片口罩！轉賣爽賺3萬下場慘

記者陳雕文／新北報導

新冠肺炎衝擊全球，政府為了提高口罩日產能，徵用各大工廠組成「口罩國家隊」，但其中一間工廠的員工，上個月竟趁著大夜班職務之便，陸續扛走多箱防疫口罩，再以每片3元的價格賣給雜貨店。工廠主管發現此事後，一度想給女員工機會，只要她坦承犯行，結果女員工矢口否認，主管只好報案處理。

▲口罩國家隊的女員工監守自盜，偷偷載口罩轉售給雜貨店。（圖／記者陳雕文翻攝）

據悉，44歲黃姓女子在「康匠」公司（北台灣最大產能，可日產百萬片口罩）擔任作業員已經4年多，後來工廠被徵用為口罩國家隊，生產線變成24小時，她被安排到大夜班，因觀察疫情嚴重，口罩成為搶手貨，黃女想藉機多賺一筆，因此從4月7日開始，會在晚間10點多，工廠無人看管的空檔，先把裝箱的口罩抱去地下室放著，再趁休息時間騎車載口罩離開工廠。

據了解，黃女共載走4箱口罩，總計1萬4千片，並依每片3元的價格，將其中1萬5百片口罩轉售給一間印尼雜貨店，得手3萬1千5百元。而雜貨店的45歲王姓老闆娘再把買來的口罩，以1片5元的價格賣給民眾。

康匠的主管盤點時發現口罩短缺，調閱監視器發現黃女犯行，要求她說明白，但黃女卻矢口否認，主管決定將其停職並報案。警方在黃女家中找到3500片的口罩，她才乖乖坦承，是發現口罩有利可圖才起了歹念；警方也查扣王姓老闆娘的店裡的5406片口罩，共追回8906片。

警方訊後依竊盜罪、受收贓物罪嫌，及「傳染病防治條例」、「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」將黃、王2人函送偵辦。

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