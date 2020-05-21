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高鐵股東常會落幕　江耀宗續任第九屆董事長

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▲高鐵股東常會。（圖／高鐵提供）

▲江耀宗續任高鐵董事長。（圖／高鐵提供）

記者李宜秦／台北報導

台灣高鐵公司今（21）日上午召開109年股東常會，完成第九屆董事選舉，下午隨即召開第九屆第一次董事會，決議由財團法人中華航空事業發展基金會之代表人江耀宗續任董事長。

高鐵公司表示，今年1月下旬受到疫情衝擊，旅運量大受影響，江耀宗強調，高鐵全體同仁全力以赴、兢兢業業，投入各項防疫工作，為旅客打造安全、安心的乘車環境，每日載運數以萬計的旅客往來南北，維繫台灣社會、經濟的必要運作。

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江耀宗表示，高鐵將在疫情過後推出多項優惠產品及旅遊行程，並透過各項行銷策略，有效提升運量及營運成果。他特別感謝各位股東繼續給予台灣高鐵公司支持與指教，公司將持續為追求股東、員工、環境與社會之永續發展，並為其創造最大的價值而努力。

▲高鐵股東常會。（圖／高鐵提供）

▲高鐵股東常會。（圖／高鐵提供）

根據高鐵公司108年年報，台灣高鐵在108年度之春節、清明及中秋連續假期，單日運量旅次刷新記錄，最高達單日31.8萬人次(108年9月15日，中秋節收假日)，顯示高鐵已經成為台灣西部走廊城際旅客運輸之大動脈，大幅改變民眾交通運輸習慣、生活型態與城鄉差距。

今日股東常會也通過台灣高鐵108年度營業報告書及財務報表承認案、108年盈餘分派承認案。為使股利政策依穩定、平衡之原則分派，以兼顧公司長期財務規劃，108年度盈餘分派將配發每股現金股利1.2101元。

台灣高鐵108年度相關營運實績及財務獲利說明如下：
一、營運狀況：108年為高鐵營運第13年，運量呈現穩定成長，全年共開出53,727班次列車，較107年度52,437班次列車增加1,290班次（2.46%）；每日雙向發車最高達166班，連續假期期間單日雙向最大運能更曾達204 班次，充分滿足旅客需求。座位利用率68.03%，較107年度67.01%增加1.02%。108年度全年輸運達6,741萬人次，較前一年度6,396萬人次成長345萬人次（5.39%）；共計輸運11,994百萬延人公里，較107年度增加3.76%。全年平均每日有18.5萬人次搭乘，較107年的17.5 萬人次成長約1萬人次。

二、營運安全：108年全年無造成傷亡之事故。全年平均準點率（誤點＜5分鐘）為99.88%，高於目標值之99.50%；全年平均發車率扣除天災之影響後達100%，高於目標值之99.60%。

三、財務獲利：108年度在全體員工努力及各項行銷活動產生效益下，年度營收達475.1億元，稅前淨利達77.8億元，相較107年度成長率分別為4.6%及6.3%，稅後淨利則因認列所得稅利益達80.1億元，營運持續獲利。各項營運數字持續展現經營團隊之高度營運績效。

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