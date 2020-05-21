高鐵推大學生快閃優惠遇罷韓投票日　溫玉霞嗆：防疫新生活？騙誰啊？

▲國民黨立委溫玉霞。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

台灣高鐵公司公告，為響應中央流行疫情指揮中心鼓勵民眾力行「防疫新生活運動」，推出5月27日到6月9日「大學生雙週快閃優惠」活動，引發質疑配合罷韓。國民黨立委溫玉霞在臉書發文怒批，為了鼓勵罷韓，民進黨政府已經透過各種手段全力動員，整個政府機器都被民進黨拿來當成操作罷韓的催票工具，直呼「防疫新生活？騙誰啊？」

溫玉霞指出，高鐵推出「大學生雙週快閃優惠」，活動限於5/27到6/9，由於正好跨越高雄市長的罷免投票日，讓人不免聯想，根本是想吸引大學生6/6返回高雄投票，只能說「司馬昭之心」，連政治黑手都能伸到高鐵配合運作。

溫玉霞表示，雖然高鐵辯稱大學生優惠和罷韓投票無關，只是因應疫情趨緩，推出的「防疫新生活」。然而，為何「防疫新生活」的對象只限於大學生？一般民眾呢？再者，「防疫新生活」的目的若是要鼓勵民眾出遊、帶動觀光消費，更應該擴及一般上班族、退休軍公教等更具消費能力者。尤其，優惠期間正值大學期末考試階段，如非故意針對6/6，實應延至6月下旬的端午連假，或是將優惠訂於暑假期間，如此才能真正達到「防疫新生活」的效果。

溫玉霞表示，國防部昨也宣布原訂6/6、6/7舉辦國防大學三軍指參學院入學考試，延至7月，理由是顧及設籍高雄應考軍官的投票權益，質疑「配合罷韓突然考試改期的做法，國防部沒有違背政治中立嗎？」

溫玉霞批評，為了鼓勵罷韓，民進黨政府已經透過各種手段全力動員，整個政府機器都被民進黨拿來當成操作罷韓的催票工具，實在可悲。

根據高鐵推出的優惠方案，凡符合大學生優惠購票資格，購買5月27日至6月9日期間出發之大學生指定優惠車次，並於購票時登錄TGo會員帳號，單張票價滿500元，完成旅程後即可獲贈「5折標準車廂對號座電子優惠券」1張，每個會員帳戶最高回饋2張（同筆訂位代號若包含去、回程，票價分別滿500元即可獲2張）歡迎大學生把握機會、做好準備，搭乘高鐵展開「防疫新生活」。

▲台灣高鐵推出大學生雙週快閃優惠新聞稿。（圖／翻攝自高鐵官網，點圖可放大）