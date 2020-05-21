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大學生折扣遭質疑挺「罷韓」　高鐵駁斥：時間點是接續首波優惠

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▲高鐵推大學生限時優惠。（圖／高鐵提供）

▲高鐵推大學生限時優惠。（圖／高鐵提供）

記者李宜秦／台北報導

高鐵公司限時推出「大學生雙週快閃優惠」活動。只要是大學生登錄會員購買5月27日至6月9日期間的指定車次，單張票價滿500元，即可獲贈「5折標準車廂對號座電子優惠券」1張。國民黨質疑，此活動是針對罷韓投票推出。高鐵則表示，這是因應防疫新生活運動發布的第二波優惠活動，時間點也接續首波優惠，與罷韓無關。

高鐵推出「大學生雙週快閃優惠」活動。只要是大學生購買5月27日至6月9日期間的指定車次，購票時登陸TGo會員帳號，單張票價滿500元，即可獲贈「5折標準車廂對號座電子優惠券」1張，每個會員帳戶最高回饋2張，優惠券適用時間至7月底。訂位代號若包含去、回程，且票價均滿500元，就可獲2張5折券。

請繼續往下閱讀...

▲▼臺灣高鐵,武漢肺炎,新冠肺炎,類梅花座,減班,停駛,保持社交距離。（圖／記者姜國輝攝）

▲高鐵近期旅運量大減。（圖／記者姜國輝攝）

高鐵公司表示，受疫情衝擊，民眾搭車意願大減，旅運量自二月以來大幅減少約27%，三月中下旬起影響加劇至40%以上，清明疏運期間更大幅減少超過50%，無論平日或假日之運量衰退均受到相當影響。

高鐵公司表示，由於疫情趨緩，配合指揮中心防疫新生活運動，因此自本週啟動「美好再一起-台灣高鐵旅運振興方案」，針對不同客群規劃多元化促銷方案，期待透過一系列階段性優惠，以吸引旅客回流、刺激運量提升。

▲高鐵假期快閃專案。（圖／高鐵提供）

▲高鐵今日開始推出促銷活動，高鐵假期快閃專案結束後，續推大學生優惠。（圖／高鐵提供）

高鐵公司指出，首波促銷活動分別為5月20日推出之「高鐵假期快閃專案」，以及今（21）日宣布針對離峰時段促銷之「大學生雙週快閃優惠」。其中，「高鐵假期快閃專案」預計銷售至5月26日，「大學生雙週快閃優惠」則自5月27日起接續。

高鐵公司強調，相關促銷優惠方案，均依照過往行銷經驗與銷售實績進行規劃，為單純之商業行銷方案。繼首波二項快閃活動推出之後，高鐵公司已針對各種產品及客群，例如定期票、交通聯票、飯店聯票、TGo會員等規劃優惠促銷方案，亦將於近期內陸續推出。

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