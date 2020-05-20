灰衣哥車站哀討百鈔：車錢不夠，差100！他側錄揭「爽笑數鈔一幕」超氣人

▲原PO遇到灰衣男討車資。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「各位台北板橋桃園車站、高鐵、捷運地下道，還有交六廣場旅客請注意！」一名男網友日前在臉書《爆怨公社》貼出兩段短片，只見他遇到一位灰衣男子，對方不斷強調自己要坐車、錢帶不夠只差100元，希望其他旅客慷慨解囊。結果事後原PO卻拍到男子坐在椅子上，掏出好幾張百鈔樂呵呵地數著，讓他超傻眼。

看看影片，只見原PO拍下一名男子，對方身穿灰衣黑褲、斜背著一個包包，這位灰衣男深鎖眉頭，用著哀求的語氣向原PO討錢「有沒有100塊？因為我車資不夠。我只差100塊，因為我車錢不夠，可以嗎？」還說是自己忘記帶現金，不斷問「可以嗎？可以幫我嗎？」

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▲灰衣男強調自己只差100元就可以搭車。（圖／翻攝自爆怨公社）

沒想到另一段影片中，卻看到灰衣男拿著好幾張百元鈔票，靠著牆坐在椅子上，臉上藏不住喜悅地數著要來的「車資」，一直反覆翻著把玩，最後把鈔票對折再對折，笑呵呵地整疊收進包包裡，目測手上有3、400元。

▲原PO拍到灰衣男坐在椅子上數鈔票。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO就在文中表示，「這個騙錢哥到處流竄，一直在裝可憐，說坐車沒錢、差100塊，一路到處行騙，我有側錄到他騙完錢在那邊數鈔票，然後繼續尋找下一個目標，你們有沒有人被騙了？」

看到貼文後，其他人紛紛喊扯，「哇！邊數錢邊微笑」、「就四百塊而已，是要數多久啦」、「聽他講得那麼順，就知道不單純」、「唉……何必消費別人的愛心！以後真正需要幫助的人開口還有人敢幫嗎。」還有人認出來這位灰衣哥是慣犯，「我遇過。他都在台北車站、台鐵、高鐵出入口兩邊跑。同樣的方式都找女生居多」、「他已經借好幾年了……他是想湊去美國的機票？」