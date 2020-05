美售台MK-48 AT重型魚雷　陸外交部回應了

▲MK-48 AT重型魚雷,MK 48 Mod 6 Advanced Technology 。(圖/翻攝自raytheon technologies)

記者曾俊豪/綜合報導

美國國務院宣布批准對台軍售,將出售18枚MK-48 AT重型魚雷與相關設備,金額達1.8億美元。對此,中國外交部發言人趙立堅表示,中方堅決反對美售台武器,已向美方提出嚴正交涉,呼籲美方停止售台武器和美台軍事聯繫,以免對中美關係和台海和平穩定造成進一步的損害。

美國國務院政治軍事局(U.S. Department of State's Bureau of Political-Military Affairs)於美國時間20日發布新聞稿指出,國務院已經批准對台「對外軍事銷售」(Foreign Military Sales),出售18枚MK-48 Mod6 AT重型魚雷(MK-48 Mod6 AT HWT)與相關設備,預計金額為1.8億美元,美國國防安全合作署(DSCA)已正式知會國會。

美方這次對台軍售項目除了18枚魚雷外,還包括備料、支援與測試設備、運輸器、培訓與技術後勤支援等。

針對軍售案,我外交部長吳釗燮21日在立法院表示,重型魚雷主要是用在我國的潛艦國造,此舉代表美方對我國安全承諾的落實,對於美方堅守《台灣關係法》與《六項保證》的承諾,也代表美方支持且願意協助我國完成潛艦國造。

中國外交部發言人趙立堅下午在例行記者會上,也就軍售案回答記者提問。他表示,中方堅決反對美售台武器,已向美方提出嚴正交涉,敦促美方切實恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定,停止售台武器和美台軍事聯繫,以免對中美關係和台海和平穩定造成進一步的損害。

▲▼蔡英文上任後「美對台軍售」列表。(圖/記者許立昕製表)