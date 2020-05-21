永昕生醫接韓國大單　掮客偷跑搶買股票大賺210萬元…涉內線交易遭搜索

▲檢調搜索並約談永昕公司內線交易案相關人到案。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

上櫃公司永昕生物醫藥在2018年間公告，獲得韓國SCD公司委託製藥的大單，沒想到居間牽線的上峰公司許姓負責人，卻在利多消息公告前，私下大買609張永昕股票，等永昕重訊後賣出，不法獲利210萬元，台北地檢署21日指揮調查局台北市調處搜索並約談許姓、施姓等4人到案，全案朝違反《證交法》內線交易罪偵辦。

根據股市公開資訊觀測站，永昕生醫(4726)在2018年10月4日發布重訊，宣布獲得韓國第一大眼用藥藥廠SCD委託，開發Eylea生物相似藥三期臨床試驗及後續上市代工大單，利多消息公布後，永昕股票上漲。

但檢調獲報，當初居間幫永昕翰SCD牽線的上峰生物科技有限公司許姓負責人，卻疑似利用得知雙方談妥合作的內線，從2018年7月到9月間，分批買進共609張永昕股票，等重訊公布後全部賣出，獲利超過200萬元，許的施姓友人也趁機買了45張股票，雖未賣出，但擬制性獲利也有2萬多元。

台北地檢署檢察官林俊廷21日指揮調查局幹員，搜索上峰公司等4處，並以涉嫌內線交易嫌疑人身分，約談許姓、施姓男子，以及2名證人到案，釐清案情。

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