中西藥混合調配祖傳秘方…萬華「吊帶仙」無照看診遭判緩刑

▲萬華「吊帶仙」2019年底歇業，負責人洪男無醫師執照卻違法看診製藥，一審被依製造偽藥罪，判1年徒刑，緩刑3年，須支付公庫20萬元。（圖／翻攝臉書）

記者孫于珊／台北報導

從大陸來到北市萬華落地生根73年的洪姓男子，在替病患看診進行民俗療法時，因常穿吊帶褲，因此被眾人取名為「吊帶仙」，但沒想到洪男是「無照營業」，沒有醫師資格又自行調配「祖傳秘方」，台北地院因此依製造偽藥罪，判他1年徒刑，緩刑3年，須支付公庫20萬元。可上訴。據了解，經營近40年的「吊帶仙」，2019年底已歇業。

判決指出，洪男未取得合法醫師資格，且未經核准，不得擅自製造藥品，卻仍向藥廠購買解熱鎮痛劑、類固醇、「六一散」等多項中、西醫藥物，並磨碎、攪拌，製成粉狀的偽藥，作為治療帶狀皰疹口服之用；洪男還會將數種中藥混合麻油煮沸，再摻入俗稱「紅丹」的紅色藥粉（含「鉛」成分）以定型製成藥膏，敷貼於患處，作偽治療肌肉酸痛、疔瘡之用。

洪男自1982年起，以「吊帶仙」為名號，替病患治療帶狀皰疹（俗稱飛蛇）、肌肉痠痛、痔瘡、疔瘡、香港腳等病症，每次看診則收取數十元至數百元不等的金額，直到2018年8月21日才遭警查獲。

法官審酌，洪男犯後坦承犯行，且無前科，態度良好，被查獲後已無業，靠子女扶養等一切情狀後，認為他無再犯之虞，因此輕判1年徒刑，緩刑3年，1年內須支付公庫20萬元，並沒收醫療器具、藥物及犯罪所得5萬元。

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