網貼蔡英文這動作的舊照催投票　有人留言「我一定吉」秒刪文也來不及了

▲大學生貼總統蔡英文的舊照呼籲大家投給韓國瑜，觸犯《選罷法》（圖為資料照與本案無關／ETtoday攝影中心攝）

記者劉昌松／台北報導

台北林姓男子，在今年總統大選前1晚，在臉書po了1張總統蔡英文比2的照片，催票「記得投2號」，馬上被網友嗆「這我一定吉」，林男馬上刪文道歉，台北地檢署認為林男明知蔡的競選號次3，卻故意貼舊照，讓人與號次2的韓國瑜混淆，觸犯意圖使人不當選罪，給予緩起訴處分1年，條件是繳公庫1萬元。

據了解，林男目前還是大學生，他是在1月10日晚上8點多，競選活動截止時間前，在臉書公開社群「場外休憩區」po出選舉文照，呼籲大家「明天記得票投2號」，因為附上的照片是號次3號的蔡英文比2，本次總統大選2號的候選人是韓國瑜，有網友立刻在下方回應「這我一定吉(指告)」。

林男趕緊刪文，並另外po文道歉，但網友已經截圖檢舉，辦案人員一開始也搞不太清楚這則貼文的問題，仔細一看，蔡英文比2的照片，是2018年縣市長大選期間，蔡英文去台東縣幫同黨同志助選的舊照，檢察官認定，林男利用舊照造成選民混淆蔡英文號次的效果，考量他已承認錯誤，依《正副總統選罷法》中意圖使人不當選罪，給予緩起訴處分。

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