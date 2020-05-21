「拜託放過我！」醉女遭硬上反抗　惡男強逼口交下場曝

▲王男竟趁女性友人喝醉酒時，將陰莖插入其口腔及下體，被依強制性交罪判刑3年4月。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者孫于珊／台北報導

一名王姓男子竟趁女性友人湘湘（化名）酒醉時，強迫她口交，甚至「硬上」她，儘管湘湘請求放過她，並極力掙脫抗拒，但仍不敵王男的強暴行為。士林地院認為事證明確，依強制性交罪判王男3年4月徒刑。可上訴。

判決指出，2019年7月2日凌晨1時許，湘湘與友人前往王男住處共同飲酒，席間湘湘不勝酒力，先行進房入睡，王男隨後竟進入房內，褪去湘湘內、外褲，當他要用生殖器「插入」時，湘湘清醒了，王男馬上以手摀住湘湘嘴巴，不顧湘湘苦喊「拜託放過我」等語，也無視湘湘不斷動手推打他，表示不願發生性行為，王男仍強行「插入」。

湘湘極力掙脫後，稱想離開房間前往廁所，再次表示不願做愛，但王男卻將湘湘拉回，並壓制湘湘頭部，強行把陰莖塞入湘湘口腔內。湘湘反抗脫逃後，電聯友人駕車到場搭載離去，隨即前往驗傷並報警。

法官審酌王男與湘湘僅是朋友關係，應互相尊重，但王男竟為滿足己身慾望，以強暴手法迫使湘湘就範，強制性交，非但違反社會善良風俗，且戕害湘湘的身心健康，危害其性自主權，惡性重大，考量王男犯後坦承犯行，雖有意願與湘湘和解，但湘湘無意願等一切情狀，因此將王男判刑3年4月。

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