KTV出言輕薄女子爆衝突！　3男不服盤查叫囂　警噴辣椒水壓制

記者黃子倩／高雄報導

高雄市20日凌晨發生一起民眾衝突案！這起事件發生在新興區一家KTV，經警方了解，起因是其中一間包廂內有酒客起了衝突，店家擔心事件擴大報警處理，但警方到場後，現場喝醉酒的幾名男子卻不肯乖乖配合，甚至和員警爆發拉扯，員警拿出辣椒水噴灑，才將人成功壓制。

▲高雄KTV爆發警民衝突，警方拿出辣椒水噴灑壓制。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄KTV爆發警民衝突，兩波警力將人壓制逮捕歸案。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，在壓制過程中還有一名男警因此腳踝扭傷，因此警方立刻呼叫快打支援，等第二波警力到場，包廂內的十多名男男女女，才冷靜下來接受盤查。但此案件，其中蔡姓、盧姓以及邱姓民眾等3人因為飲酒過量，在警方現場清查時，不服盤查並藉酒意向警方叫囂，抗拒警方執法，被依妨害公務現行犯予以逮捕偵辦。

▲高雄KTV爆發警民衝突，兩波警力將人壓制逮捕歸案。（圖／記者黃子倩翻攝）

經過警方釐清，一開始的衝突起因為，其中一名邵姓男子酒後對同包廂的一名張姓女子言語輕佻、輕浮，造成她不悅，當下想和另一名女子一起離開，卻遭到攔阻，這才爆發拉扯衝突。

而受傷的員警因腿部拉傷，經叫救護車協助後，順利抵達醫院包紮，傷勢並無大礙。

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