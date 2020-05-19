「太陽花女王」劉喬安認染毒4年鼻塌陷…藥頭遭供出下場揭曉

▲原本外表亮麗的劉喬安，因吸毒致鼻中膈穿孔（右），手術後恢復美麗（左），令她相當滿意。（圖／翻攝自劉喬安臉書）

記者孫于珊／台北報導

有「太陽花女王」封號的劉喬安（本名劉依函），不僅曾捲入賣淫風波，還被發現與林姓男友一同「染毒」，檢方查出毒品來源是一名有多次毒品前科的李姓男子，而李男僅承認施用持有，但否認販賣。台北地院審結，依李男施用第二級毒品MDMA（俗稱搖頭丸）判5月徒刑、持有二級毒品大麻煙草判7月徒刑，至於販賣毒品部分，因事證不足，判他無罪。可上訴。

劉喬安2018年5月間，就曾向警方供稱她有在拉K，還說藥頭就是李男；2018年8月間，劉喬安凌晨搭計程車返家，不料遭警方臨檢，搜出K他命殘渣袋，再度進入警局。2019年4月11日劉喬安在臉書開直播，坦言自己染毒長達4年，沒有一天停用毒品，致鼻中膈穿孔，但經手術後，原本塌陷的鼻子變得豐潤圓滿，令她十分滿意。

據劉喬安爆出的藥頭線索，檢方搜索李男住家，確實搜到毒品，還查出2018年5月10日晚間10時許，李男在北市忠孝東路某巷內，一手交錢一手交貨，以1萬8000元的價格，販賣二級毒品大麻10公克給林男；2019年2月10日下午3時許，李男又以7000元的價格，販賣三級毒品一粒眠50顆及愷他命2至3公克給王男，因此依法將李男起訴。

然而李男否認犯行，辯稱他是拿保健食品給對方，不是販賣毒品。

▲劉喬安2018年8月間持K他命遭逮，PO文解釋：那是平常沒在用的包包。（圖／翻攝自劉喬安臉書）

法官指出，林男於警詢、偵查中及法院審理時的證述，前後不一，且李男與林、王2人的微信對話紀錄，並無任何有關交易毒品種類、暗號、價額、數量及交易方式等內容，雖有監視器畫面顯示李男有與林、王見面，也拍到確實有手持一個不明物體，但碰面地點都在一般尋常巷弄路旁、臨停的車輛上，不僅未刻意尋覓隱蔽處所，也未規避路口監視器拍攝，是否為毒品交易無法證明，因此這部分判李男無罪。

法官只針對2019年3月15日晚間，李男在北市住處，以吞食藥錠方式，施用MDMA，及同年3月初，李男在北市信義區某夜店，向綽號「小黑」的人購得純質淨重20公克以上的大麻煙草，並於同年3月16日傍晚，在住處以研磨器、菸具施用，各判5月、7月有期徒刑。

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