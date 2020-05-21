半夜和老公吵架！醉女在他面前「淋汽油」引烈火焚身　兩人緊急送醫

▲女子酒後與丈夫爆激烈衝突後，憤而淋汽油自焚。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市新莊區21日凌晨0時許，萬安街一對夫妻因感情糾紛爆發口角衝突，女子轉身進屋後拿起汽油淋滿全身，再持打火機自焚。女子全身有70%面積燒燙傷，送醫急救命危，其丈夫則為了救火也被燒傷。警方已派員到醫院了解案情，釐清女子尋短原因。

據了解，蔡姓女子（54歲）與林姓丈夫（45歲）平日以打零工維生，婚後感情不睦，曾多次爆發感情糾紛，蔡女甚至在去年為此聲請過保護令，半年前搬到萬安街租屋處2人仍糾紛不斷，鄰居多次報警協調。

▲警方鑑識人員到場採證。（圖／記者游宗樺攝）

蔡女昨晚參加聚餐，酒後返家後與同樣酒醉的林男在街頭爆發激烈口角，附近住戶聽到巨大的叫罵聲紛紛上前查看。蔡女一時情緒激動折返上樓，在身上淋下95無鉛汽油後，不顧丈夫勸阻就拿打火機往身上點，剎那間火光四射，林男見狀趕緊拿棉被幫忙滅火。

警消獲報趕抵後，發現協助滅火的林男呼吸道有水腫，全身部分燒燙傷，送往亞東醫院救治無生命危險；蔡女全身則有70%面積的燒燙傷，被送往林口長庚醫院急救仍未脫離險境。

警方鑑識人員已在現場進行採證，帶回裝汽油的寶特空瓶，同時也派員到醫院進行戒護，除了解2人糾紛原因，另外將依公共危險罪嫌進行偵辦。

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