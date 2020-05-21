涉散布假訊息「錢櫃聽說有人確診…」　前夜店老闆：不是很嚴重的事

記者孫于珊／台北報導

曾涉強擄大有巴士董事長的前夜店老闆何錦題，3月初疫情敏感時期，因在臉書PO文「SOGO錢櫃聽說有人確診」等假訊息，成為《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第一個被起訴者。台北地院21日上午開庭，何男否認犯行，強調他有經查證，並認為「這不是很嚴重的事」。

▲前夜店老闆何男涉散布假疫情訊息遭起訴，開庭否認犯行，強調臉書是私密的，他有查證，問過律師朋友也說這不是很嚴重的事。（圖／記者孫于珊攝）

何男在庭上表示，他有向好多人查證過才PO文，江姓友人先告知他錢櫃有確診個案，於是他透過ATT夜店安管（前員工）得知金融外商公司「麥格理」的員工有確診，該員工曾到ATT玩，然後又續攤到錢櫃歡唱。他還說，他PO文後，是朋友拿他的資料給錢櫃，錢櫃去通報，他才遭檢方起訴。

何男說他開庭前已向律師請教過，認為這不是很嚴重的事，且臉書是私密的，雖然他的臉書好友多達1156人，但PO文沒有設定公開，他有言論自由，並無犯意，「難道好友有3000、5000人也算公開散布嗎？」甚至反問法官「求證」定義是什麼。

法官則請他下次請律師一同出庭，並於庭末諭知6月11日上午續審。

▼何男庭後不願受訪。（圖／記者孫于珊攝）

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