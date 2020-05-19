花蓮男喝茫大鬧急診室！醉倒路邊送醫發酒瘋　警上銬帶回派出所

▲▼男子喝醉倒臥路邊，員警協助上救護車送醫。（圖／鳯林警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮鳳林一名男子酒醉倒臥路邊，經民眾報案，派出所員警到場協助送醫檢查，不料員警離開不久，酒醉男子卻大鬧急診室，醫院無奈再度報案，員警趕到醫院將男子帶上手銬帶回派出所保護管束，等男子稍清醒後，通知家屬帶回家。

鳳林派出所警員王崇信、管秉鴻日前下午擔服巡邏勤務時，接獲119轉報稱，有民眾倒臥路邊，需要警察到場協助。

員警趕赴現場，發現男子全身無力倒在路邊，身上散發濃濃酒味，在協助救護人員將男子抬上救護車送至鳳林榮民醫院檢查，醫院表示，男子只是喝醉了，並無大礙。就在員警離開醫院半小時後，又接獲醫院報案，員警再趕到醫院，只見男子在急診室內大吼大叫，並意圖攻擊醫護人員，員警見狀立即制止男子，同時為維護醫院秩序，防止醫護人員遭受暴力，員警只得依職權將男子強制上銬，帶回派出所內實施保護管束。

▲男子在醫院大閙急診室，員警獲報再度趕到現場處理。



員警事後表示，酒醉男子稍清醒後，已通知家屬領回。

鳳林分局長黃國師表示，醫院是搶救生命的場所，絕不容許醫院所內發生任何暴力行為，並呼籲民眾若發現可疑人士從事違法行為，或是有鬥毆情事，請主動與轄區警方聯繫，或撥打110等報案專線，警方將會儘速派員前往處理。

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