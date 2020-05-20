酒後衝突尋仇丟鞭炮！瞎掰「慶祝520總統就職」　4落網4在逃

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區8名男子在酒吧喝酒，期間與隔壁桌客人起口角衝突，雙方不歡而散，2天後男子探聽到對方辦公室地點，趁半夜沒人時，分乘3輛車到門口丟擲鞭炮，隨即逃逸，2名警員正好巡邏行經，立即展開圍捕，5小時後，逮捕主嫌等4人，辯稱「慶祝520放鞭炮啦！」，訊後仍依妨害秩序罪嫌移送並傳喚在逃4人。

▲潘男與友人朝林男辦公室丟擲鞭炮 。（圖／記者陳以昇翻攝）

18日晚間，21歲潘姓男子與其他7名友人在板橋區民生路上一間酒吧喝酒，酒酣耳熱之際見鄰桌43歲林姓男子及友人說話太吵，雙方起口角衝突後不歡而散，但潘男自覺受辱心生不滿，打聽到林男莒光路辦公室地點，打算撂人報復。

▼鞭炮冒出火花 。（圖／記者陳以昇翻攝）

20日凌晨12時許，潘男與7名友人，分乘3部轎車，拿著球棒跑到林男辦公室，見鐵門深鎖怒氣無處可發，竟點燃鞭炮朝門丟擲，剛好轄區派出所2名警員巡邏，隨即上前攔檢，3車8人立刻駕車逃逸，2警騎警用機車無法追捕，立刻呼叫警網支援。

警方5小時後，逮捕潘男等4人，到案後辯稱「慶祝520總統就職放鞭炮啦！」，警方訊後仍依妨害秩序罪嫌移請新北檢偵辦，並將傳喚在逃的4人到案。

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▼潘男駕車隨即逃逸 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警圍捕到4人到案，依妨害秩序罪移送 。（圖／記者陳以昇翻攝）