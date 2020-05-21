「為了鑽鑽」2女童遭誘視訊袒胸自慰…噁男回傳「香菇」獲緩刑

▲黃男誘騙國小女童自拍裸照，法官審酌他認罪，並與對方家屬達成和解，判他2年徒刑，緩刑5年。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者孫于珊／台北報導

一名20餘歲的黃姓男子，因玩「第五人格」、「極速領域」等網路遊戲，認識了9歲妮妮和12歲依依（均為化名），並互相加臉書好友，沒想到黃男竟誘2女童拍露胸、露下體等影片給他看，而他也回傳裸露生殖器。台北地院審結，判他2年徒刑，緩刑5年。可上訴。

判決指出，由於妮妮很想要遊戲的禮包或道具，2019年5月27日凌晨近1時，黃男以贈「第五人格」遊戲限定禮包為誘餌，引誘妮妮在家用手機即時錄製及傳送裸露胸部及生殖器官等猥褻影片給黃男觀覽，黃男說，可以用「色情視訊」和他交換，且依道具、禮包等級不同，視訊的代價同有所別。妮妮甚曾表示擔心黃男首次見她自慰會覺得噁心，但還是做了，並確實獲得禮包。

同年6月間，黃男又以相同手法對另名女童依依，當依依將欲遊玩的網頁遊戲網址丟給黃男，並稱她想使用較特別的道具遊玩時，黃男即詳述「色情視訊」定義，就是彼此都要在視訊中露出生殖器官，並依各道具價位，視訊程度會有所不同，黃男甚至還問依依「你不是不喜歡看香菇（指生殖器官）嗎？」依依則回覆：「還不是為了鑽鑽」等語。黃男成功以代為儲值「極速領域」遊戲幣值、限定道具為誘餌，引誘依依視訊私密處3次。

黃男到案後供稱，2012年、2013年間犯下相類前科後即已積極治療，但這次因壓力太大才情緒失控犯行，他已知錯，之後也沒做任何壞事，請給他最後一次機會。

法官審酌黃男罹患思覺失調，犯後坦承犯行，且積極與2名女童的家屬達成和解，獲得原諒，家屬也同意法院給黃男緩刑自新，因此考量一切情狀後，法官依黃男犯引誘使兒童被製造猥褻行為之電子訊號罪，共2罪，各判刑1年8月，應執行2年徒刑。緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應於緩刑期間內按期前往檢察官指定的醫療機構，完成精神治療及心理輔導的處遇措施，至無繼續治療的必要為止。

二手票券豐富你的生活

►好康別錯過～

【更多新聞】

►影／涉散布假訊息「錢櫃聽說有人確診…」 前夜店老闆：不是很嚴重的事

►影／匿名寄血衣冥紙給香港經貿處 課審委員否認恐嚇：表達政治訴求

►「太陽花女王」劉喬安認染毒4年鼻塌陷…藥頭遭供出下場揭曉