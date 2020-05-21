▲▼新冠肺炎疫情衝擊國內景氣，台水紓困懶人包主動減免水費挺企業。（圖／台水八區管理處提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

受疫情影響衝擊國內景氣，水公司為挺企業加入紓困方案行列，依「從寬、從速」原則辦理水費減免，宣佈加入防疫陣線聯盟善盡企業責任。

台灣自來水公司依照3月12日發布的「經濟部對受新冠肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法」規定，針對製造業、服務業 及其他經主管機關認定之產業，主動辦理用水費減免，減免自年3月1日起的水費，只要是有商業登記且經國稅局比對營業額減少符合的用水戶，無需申請，即可在5月份以後的水費單據獲得減免。

台水八區管理處表示，為了讓企業戶更容易了解，分別在網頁成立紓困專區，另外提供紓困懶人包、紓困常見問答和減免自動查詢專區（網址： https://www.water.gov.tw/ct.aspx?xItem=7552886&ctNode=5711&mp=1）等全方位 服務，讓紓困措施能快速正確，相挺企業渡過難關。

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