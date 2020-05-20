「不是很兇不用怕」另類賣凶宅廣告搶眼　網笑：兇起來要人命

▲宜蘭「不是很兇不用怕」賣凶宅廣告，引發熱議。（圖／擷取自《臉書「宜蘭知識＋」》，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

你買屋會買凶宅嗎？網在《臉書「宜蘭知識＋」》po照說：「剛剛看到這個，覺得還是有很誠實的房仲~」，這張「南方澳凶宅、不是很兇不用怕」廣告，在房仲反向操作手法下引發熱議，也逹到效果。網友留言：「置產新目標」、「不是很兇 但⋯⋯，兇起來要人命」。

宋姓網友《臉書「宜蘭知識＋」》po的凶宅廣告是超吸睛，內容是建坪34.3坪開價350萬，及鄰魚市場、適合做外勞宿舍，全新裝潢免整理，彈性隔間，管線重拉，安全沒煩惱「並說明死因」及強調「不是很兇不用怕」。

網：「不是很兇 但⋯⋯，兇起來要人命」、「真的不會兇拉，晚上只是作陪而已。而且不用點檯費、包廂錢。絕對划算」、「不是很兇，仲介是有親身體驗過嗎」、「過個幾年就沒人記得了」、「不是很兇就沒關係了」、「凶宅現在都要告知，很合理」、「不很兇不用怕他只是生活累了，想找個地方休息」、「又小又兇還要350...」。

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