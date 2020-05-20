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影／基隆男欠1.8萬罰款透天厝法拍案　宜蘭分署坦承筆錄記載不詳實

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記者游芳男／宜蘭報導

基隆陳姓民眾欠繳1.8萬元罰鍰，市價約250萬的透天厝被執行署宜蘭分署以135萬元法拍，引發社會譁然，20日傍晚，宜蘭分署坦承相關筆錄有記載不詳實之缺失，將依相關規定議處。執行署20日也宣布撤銷陳男基隆房產的拍賣程序。

▲陳男房屋遭法拍後，陳母一度到行政執行署宜蘭分署下跪陳情，20日宜蘭分署担承相關筆錄有記載不詳實。（圖／記者游芳男翻攝）

▲陳男房屋遭法拍後，陳母一度到行政執行署宜蘭分署下跪陳情，20日宜蘭分署担承相關筆錄有記載不詳實。（圖／記者游芳男翻攝）

有關基隆陳姓民眾欠繳1.8萬元罰鍰，市價約250萬的透天厝遭法拍一事，宜蘭分署表示，承辦書記官就封條（查封公告）照片（2018年4月27日所拍照）漏未按時附卷外，以及查封（2018年4月27日） 及測量（2018年6月1日) 筆錄記載不完備，致生此2日之在場人混淆不清一節，深自檢討，並將依調查結果議處相關執行人員外，日後必將更精進執行作為，以避免此類情況再次發生。

宜蘭分署說，依基隆市地政事務所2020年5月11日回函，顯示陳姓義務人所有房屋及土地，其謄本所載345建號木造建物於查封前業已全部滅失，故系爭建物實際屋況與查封筆錄、拍賣公告之記載不符，認有再查明之必要，爰另指派宜蘭分署劉執行官重為審視及為後續處理。

經重新審核結果，依職權撤銷陳男房舍土地不動產拍賣程序，依法並應回復原狀。也撤回全案向行政執行署所添具意見書之陳男等相關聲明異議程序。

宜蘭分署指出，相關執行程序係依照行政執行法及強制執行法等相關規定辦理，對於陳男於宜蘭分署執行過程中始終未出面或聯繫處理欠款，致宜蘭分署無從採取寬緩執行措施或提供關懷轉介服務，事後得知遭宜蘭分署拍賣之房屋係其名下供一家大小4口唯一居住之不動產乙事，宜蘭分署並不樂見，並至表遺憾。

現經宜蘭分署撤銷陳男不動產拍賣程序，回復到拍賣前之狀態後，陳男若向移送機關完納全案尚欠之罰鍰及相關費用，則公法債權獲得實現，全案執行程序即為終結。

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