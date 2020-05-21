新冠肺炎又有新症狀！醫曝3%病患「驚見血輪眼」...手髒盡量少摸臉

▲新冠肺炎可能有新感染症狀，會使病患眼睛變紅。（圖／記者李佳蓉攝）

記者林妤柔／綜合報導

新冠肺炎在台灣日趨穩定，但防疫運動仍不能大意。最新研究指出，新冠肺炎除了從呼吸道進入人體外，另一個就是眼睛，導致病患出現「粉紅色的眼睛」。眼睛其實比嘴巴、鼻子難防，所以醫師吳昌騰分享保養眼睛的4撇步，呼籲民眾手髒盡量少碰眼、口、鼻。

急診醫師吳昌騰指出，新冠肺炎可能有新的感染症狀，叫做「粉紅色的眼睛」（Pink eye）。新冠病毒除了以呼吸道為入口外，還有一個進入人體的入口，就是眼睛，導致約1%至3%的患者出現紅眼病或結膜炎。

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根據香港大學公衛學者Michael Chan的團隊研究指出，他們找到新冠病毒能同時透過呼吸道與眼睛感染人體的證據。副教授Michael Chan指出，透過眼睛感染新冠病毒的風險更大，因為這種菌株比SARS病毒更強。研究小組在實驗室培養採自「氣管、肺與眼結膜的組織」供新冠病毒研究，並與SARS與H5N1做比較。

▲醫師建議改戴眼鏡避免遭感染。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

結果研究發現新冠病毒比SARS病毒更有效率地感染眼結膜與上呼吸道。「在眼結膜中，感染新冠病毒48小時後，複製能力高於SARS約80到100倍。」吳昌騰認為，這代表新冠病毒可利用眼睛作為人體的另一個入口。研究人員也表示，「這也解釋了為何新冠病毒的感染性超過SARS，研究也凸顯眼部可能是新冠病毒傳染給人的重要途徑。」

接著，吳昌騰分享保養眼睛的4撇步，以減少罹患新冠肺炎的機會。一、從隱形眼鏡更換為眼鏡，以防止眼睛接觸；二、需要時，戴上眼鏡或護目鏡保護眼睛免受病毒感染；三、勤洗手、戴口罩、保持社交距離；四、手髒時，記得避免觸摸眼、口、鼻。