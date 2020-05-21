疫情趨緩畢業季到！北市畢典辦理指引　最快明宣布詳細規劃

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，時序準備進入到畢業季，教育部發公文指示畢業典禮不受「防疫指引」室內100人、室外500人的限制，對此，北市教育局長曾燦金表示，參加者應保持社交距離、戴口罩，並採梅花座的方式，詳細規劃最快本週五、最慢下週一會對外公布。

台北市教育局21日到議會進行工作報告，針對中央頒布防疫新生活運動，大型活動不受室內100人、室外500人數限制。議員鐘沛君表示，接到很多家長陳情，擔心對學生重要的畢業眼裡無法舉辦；經了解後發現，中央雖放寬，但上限多少、形式為何都沒提，會讓學校不知所措。她呼籲，教育局應居中協調，訂出「明確」指引。

議員王鴻薇則說，北市酒店舞廳有條件開放，中央也推出防疫旅遊，但畢業旅行、畢業典禮甚至成果發表會等，沒理由不能辦；吳世正也說，畢業典禮通常有很多表演，學校也擔心表演形式不符防疫規範，活動踩點沒辦法保持社交距離。

對餘議員質疑，教育局長曾燦金表示，先前已針對畢業典禮下達公文，希望朝多元方式辦理；如今疫情趨緩，昨也收到中央的鬆綁公文，教育局抱持開放態度，這兩天召集校長、家長一同開會，最慢下周一公布最新防疫指引。

至於畢業典禮的表演形式，曾燦金特別點出，口琴、笛子、合唱團相對危險，會納入風險評估，表演方式還要再討論。另外，考量社交距離、梅花座等防疫規範，小學校能因應，大學校恐是個問題，這部份也要找家長會討論，若沒辦法維持社交距離，大家就戴上口罩。