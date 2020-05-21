「再玩長大就變廢物」小六童沉迷手遊被爸罵跳32樓亡　家長見慘狀崩潰

▲江先生說，他本以為兒子直接去上學了，沒想到竟然坐電梯上樓頂尋短。（圖／翻攝《廣西新聞頻道》）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸廣西省南寧市邕江明珠小區一名12歲男孩因玩手機被家長責罵，他一早沒去上學，竟從住家32樓頂往下跳，當場身亡。聽聞噩耗的男孩父親趕到現場，看到兒子慘狀瞬間情緒崩潰、痛不欲生，他緊抱記者，要記者一定要把學生玩遊戲的危害性，透過新聞告訴全天下所有的父母，不能讓孩子接觸手機遊戲。

《廣西新聞網》報導，據男孩父親江先生說，兒子今年正在上六年級，馬上就要升初中，平時比較聽話，跟父母關係也十分融洽，有時候還會撒嬌跟他一起睡。

但最近一段時間，兒子突然開始沉迷手機遊戲，經常偷拿妻子的手機玩。12日早上，他叫兒子起床，發現其精神狀態特別差，一副萎靡不振的樣子，頓時心中起疑；隨後，他在整理床舖時翻到手機，便猜測兒子應該是熬夜玩遊戲。

▼12歲男童跳樓身亡震驚社區。（圖／翻攝《廣西新聞頻道》）

「再玩你就成廢物了！」不願看兒子不求上進、自甘墮落的模樣，江先生急得數落了幾句，口氣也較平時重了許多。他警告兒子，如果再繼續玩遊戲，絕對會出問題，長大很可能變成一個廢物。

江先生回憶道，兒子當時聽到他撂狠話，表現得十分不服，隨即氣沖沖地出門，連零用錢也沒拿。他本以為兒子直接去上學了，沒想到竟然坐電梯上樓頂尋短。

採訪結束時，江先生緊緊抱住記者，他說請記者一定要把學生玩遊戲的危害性，透過新聞告訴全天下所有的父母，讓父母們一定要看管好孩子，不能讓孩子接觸手機遊戲；發現孩子有沉迷的跡象一定要及時制止，不能像他一樣有時會寵著孩子，不忍心去說。

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