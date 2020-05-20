7歲男童開學第一天消失！被發現溺斃游泳池　媽接到老師電話：孩子不行了

▲7歲童開學第一天溺斃。（圖／翻攝《南國早報》）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸廣西桂林一名7歲男童燦燦（化名）開學第一天沒按時上課，結果遭人發現在游泳池溺水，被救起仍不治。家長送孩子到校隔天接到噩耗，十分悲痛。

《南國早報》報導，據家屬介紹，燦燦就讀的桂鴻伏羲學校是一間私立學校，位於雁山區大埠鄉富中村，採用「全封閉」管理，他是國小一年級，平時吃住、學習都在學校裡。家長每周末去接一次孩子，今年開學則改為每兩周接一次。

12日下午3時許，駱女士親自將孩子送到學校，這天也是該校本學期返校第一天；但到了13日晚間10時許，她就接到學校老師打來的電話，稱孩子已經「不行了」。

▼事發後，水溝周圍設置防護欄，上面掛上了「橋下水深嚴禁靠近」的警示。（圖／翻攝《南國早報》）

▼學校游泳池鐵網門貼上「未經老師批准禁止學生進入游泳池」的告示。（圖／翻攝《南國早報》）

該校一名老師14日回答記者，孩子是在游泳池裡被發現溺水，撈起來後，學校也立即進行急救，但已不行了。該老師說，平時在學校裡，孩子們下午吃飯後就是自由活動時間；但當天吃飯時，燦燦的同學和班主任都沒見到他來，後來才發現孩子溺水。

記者採訪時，一名工人正在學校的水溝周圍設置防護欄，上面掛上了「橋下水深嚴禁靠近」的警示。學校的游泳池區域有一扇沒有鎖死的鐵網門，也被貼上「未經老師批准禁止學生進入游泳池」的警示。

14日下午，雁山區委宣傳部進行情況通報指出，13日晚，桂鴻伏羲小學（民辦學校）發現該校一年級小學生龍某某未按時上課，經搜尋，在學校游泳池內發現，經搶救無效死亡。

事發後，雁山區第一時間成立事故調查組工作組，赴現場開展事件調查及善後處置工作，經公安部門調查，該小學生為溺水身亡。目前，相關事件還在調查處理中。

▼桂鴻伏羲學校是一間私立學校。（圖／翻攝《南國早報》）