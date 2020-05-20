「不能讓你沉迷手遊…」嚴父告誡8歲兒！自曝慘輸真相　網笑炸：大人好骯髒

▲原PO跟兒子一起玩手遊慘輸。（示意圖／Pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

這就是大人的力量！一位爸爸18日下午在臉書《爆怨公社》貼出一張LINE截圖，只見他傳訊給兒子「為了不讓你沉迷遊戲，往後每月最後一個周日才能玩手機半小時」，乍看之下就是句嚴父的教誨。但接著看看內文，才發現真相居然是他玩手遊輸給8歲的兒子，就動用長輩威權，準備自己偷練，讓網友紛紛笑噴。

這位爸爸文中直呼，「手遊竟然打輸一個8歲小孩！以後我的臉要往哪裡擺？」於是輸了很不爽的原PO，決定要用長輩的權勢和威嚴禁止小孩玩手機，接著還偷笑表示「這樣我才有時間可以練練啊！」

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只見他似乎是晚上和兒子玩手機遊戲輸了，便在晚上8點58分傳訊，以「為了不讓你沉迷遊戲」之名，限制兒子之後每個月最後一個周日才能玩手機半小時。見兒子遲遲沒回，隔4分鐘後他還再次傳訊「好嗎？」兒子才回「好」。

▲原PO動用嚴父威權，要求兒子一個月只能玩一次手機。（示意圖／pixabay）

不過，爸爸也在留言處透露，兒子知道他是在開玩笑，「不要認真，我們感情很好啦！他也知道不是真的這樣，我們會適度給他休閒。」看到網友說「結果（兒子）去學校借同學手機練」，他則頻頻笑回「以後不准去上學！」「再輸就關他熱點，氣死！」「只有沒收手機一途了，10年後18歲再來領回（喂）。」「我2殺6死有夠沒面子！」看得出跟兒子感情相當不錯。

貼文吸引9千多人按讚，網友紛紛笑噴，「隔很久再補一句『好嗎？』爸爸的威嚴瞬間沒了」、「結果每月的那個半小時，還是打輸兒子」、「嘖嘖……你們這些噁心的大人」、「兒子啊你再贏我一次試試看，下個月就沒零用錢」、「沒關係啦我今天直接連敗5」、「大人的世界好骯臟」、「在他心中，你已經不是爸爸了，是手下敗將了XD。」