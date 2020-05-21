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OL健身房減脂1小時！「課程結束突倒地」心跳停2小時　醫：抽血都黑的

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健身,運動,健身房。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲專家提醒，過度運動不可取，一定要適量。（示意圖／翻攝免費圖庫pexels）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸江蘇省一名34歲張姓OL平常就喜歡鍛鍊身體，她一如往常到到健身房減脂，揮灑了一個小時的汗水，正準備結束課程時突然倒地，心跳驟停2小時，甚至血液還變成黑色。所幸經搶救20多天，她終於醒來還恢復意識，能與家人正常溝通，讓醫生都直呼她創造奇蹟。專家提醒，過度運動不可取，一定要適量。

《江蘇新聞》報導，事發於4月25日，當時健身房工作人員見狀慌了神，趕緊把張玲（化名）送往附近的江蘇省中醫院。此時，該院急診科副主任郭濤和張峰醫生恰巧路過。

「患者看起來非常糟糕，情況危急。」郭濤立即在路邊開始搶救，與張峰輪流進行心肺復甦術，「然而按壓了5分鐘，患者情況並沒有好轉。」郭濤趕緊衝進不遠的急診科借來推車，幾個人將患者放在推車上，不間斷進行心臟按壓，一路送到急診室。

▼張玲心跳驟停2小時，醫師一開始認為，救治成功的希望不大。（圖／翻攝《江蘇新聞》）

OL健身房減脂1小時！「課程結束突倒地」心跳停2小時　醫：抽血都黑的。（圖／翻攝《江蘇新聞》）

「患者來時沒有任何生命體徵，從倒地到送到急診室已經過去了20分鐘，救治成功的希望不大。」當天值班的急診科王毅軍主任醫師回憶說，但他和同事們沒有放棄一絲希望，採取了搶救措施並持續進行CPR，「當時只覺得她才30多歲，年輕的生命就此逝去實在太可惜，特別想把她救過來。」

「她一點心跳都沒有。查了幾次血氣，抽出來的血都是黑色的，二氧化碳高得測不出來，嚴重酸中毒，血乳酸高於17，遠遠超過了極限值。」持續按壓了近兩個小時，就在王毅軍和同事們都有些失落時，奇蹟發生了。

張玲的手先是動了一下，接著原本的室性心律轉成竇性心律，動脈搏動也恢復，終於有了微弱的心跳。然而，危險還沒有排除，雖恢復心跳、血壓，但由於長時間的缺血、缺氧，心功能極差，她被轉入ICU加護病房。

▼醫師裝葉克膜搶救回一命。（圖／翻攝《江蘇新聞》）

OL健身房減脂1小時！「課程結束突倒地」心跳停2小時　醫：抽血都黑的。（圖／翻攝《江蘇新聞》）

重症醫學科醫護團隊為張玲緊急安裝葉克膜（ECMO），由於她身材瘦小，血管非常細，給插管造成了較大困難。大家前後花了三個小時，終於成功安放葉克膜，而她的血壓、心率很快穩定下來。

然而，用上葉克膜並非萬無一失，後面還面臨許多挑戰。由於長時間心跳呼吸驟停，張玲出現嚴重的凝血功能紊亂，在給她做穿刺時，血止不住往外冒。為此，有專人守在她床邊，幫她止血，同時調整用藥。另外，針對頻繁發作的室顫，醫護人員還要幫忙調整電解質，讓她的心臟功能逐步得到改善。

經過10天治療，5月6日張玲成功撤除葉克膜，但隨後復查的腦電圖顯示情況不太好，她很有可能成為植物人。就在家人有所動搖之際，醫生並沒有放棄，「 心肺復甦的病人抽搐說明還是有反應，我們一直堅信她能醒過來。 」

5月10日，昏睡半個多月的張玲徹底甦醒了，隨後拔除氣管插管，能自由呼吸，現在的她意識完全恢復，能與人正常交流，正在接受下肢康復治療。

▼搶救20多天，患者終於醒來還恢復意識，能與家人正常溝通，讓醫生都直呼她創造奇蹟。（圖／翻攝《江蘇新聞》）

OL健身房減脂1小時！「課程結束突倒地」心跳停2小時　醫：抽血都黑的。（圖／翻攝《江蘇新聞》）

心臟驟停2小時為什麼還能救回來？重症醫學科副主任蔣華說，心臟驟停倒地後有一段黃金4分鐘的搶救時間，在正常室溫下，心臟驟停4分鐘後，腦細胞就會出現不可逆轉的損害；如果時間在10分鐘以上，即使搶救過來，也可能是腦死亡。

蔣華表示，像這樣心跳驟停2小時還能救治成功，意識恢復如常的畢竟是個例，張玲情況特殊，一方面是她從倒地後短時間內就接受CPR，搶救十分及時；另外，由於年紀輕，身體素質較好也是重要因素。

經歷漫長的新冠肺炎疫情隔離期，最近不少人選擇「報復性」鍛煉，不注意量力而行，接受了超過身體強度的運動。專家提醒，過度運動不可取，一定要適量，可以通過監測心率判斷運動強度是否合適，心率盡量不要超過140次／分鐘。

專家說，也不要帶病堅持運動，生病期間，人體免疫力和抵抗力都會下降，身體不適就應暫停運動或減少運動量，否則會加重病情，延長病期；如果在運動中出現眩暈、胸悶、胸痛、氣短等症狀，應立即停止一切活動，切忌硬撐，尤其是中老年人，以防運動誘發猝死。

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