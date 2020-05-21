俄羅斯單日確診8849人　醫護治病患…領不到「普丁承諾的補助」還反被扣薪！

▲俄羅斯首都莫斯科疫情嚴重。（圖／路透）

記者陳亭伃／編譯

俄羅斯新冠肺炎疫情幾乎沒有止息，雖相較於過去連續10日破萬確診，16日起每日確診人數約在8000～9000人。21日單日確診8849人、死亡病例127人，尤其首都莫斯科疫情最為慘重，確診佔了2913人。在醫護人員與人民心力交瘁之際，又傳出總統普丁原先承諾要給予醫護人員、救護車司機、專治新冠肺炎醫師300～1000美元（約台幣9000～30000元）不等的補助，但至今卻尚未收到，民怨四起。

根據《Риа Новсти》報導，俄羅斯新冠肺炎確診人數累計317554人，為全球第二嚴重國家，總統普丁卻並未因此讓國家停滯，反在全國限制令解除之際，鼓勵人民重振生活，然而在疫情尚未受到控制的情況下，每日確診人數仍相當驚人，尤其兩大首都莫斯科已超過3萬人確診、聖彼得堡則為1萬多人確診。

根據俄羅斯衛生部門資料，目前俄羅斯全境已經進行超過780萬次的新冠病毒檢測、27.7萬人出現疑似症狀正在全面監督中，在醫療資源消耗快速的情況下，一線醫護人員同樣承受極大的壓力，普丁原先承諾將給予補助款項，如今一個月過去，不少醫護人員表示「根本就沒有收到！」隨著確診人數爆增，醫療工作顯得特別心力交瘁。

▲新冠肺炎疫情挑戰普丁信任度。

一名化名為瑪麗亞（Maria）的醫師表示，原本以為專治新冠肺炎病患可以得到一些補助，因為「職業傷害是無法想像的」，而在接觸確診病患後須進行隔離，但直到領到薪水時，卻發現非但沒有補助「反而被扣薪水」。據悉，部分醫院因為負荷量太大，找了更多的助手，也因此原本的補助款，便挪用成其他人的薪資，導致醫護人員少了保障。

俄羅斯病毒學家Anatoly Altstein表示，俄羅斯的新冠肺炎高峰期可能已經趨向結束，由於確診人數已經出現減少的跡象，且治癒的病例已經相當多，光是莫斯科就有4萬多人康復，但未來仍需要持續關注病毒變化跟擴散情況。

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