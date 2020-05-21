21歲嫩妹去豐胸...半個月後竟發現懷孕了！醫生一句話她含淚流產

▲女子做完豐胸手術後，發現自己懷孕了。（圖／都市現場）

記者蔡儀潔／綜合報導

愛美之心人皆有之，但重慶21歲的小李做了「自體抽脂豐胸」手術後半個多月，卻發現自己懷孕了！由於她在手術過程中實施了全身麻醉，還使用多種藥物，因此婦產科醫生告訴她，腹中胎兒很有可能出現畸形。最終，小李只好含淚選擇終止妊娠。

綜合陸媒報導，小李4月2日在一家整形美容醫院做了「自體抽脂豐胸」手術，半個多月後，她在其他醫院檢查確認，自己已經懷孕。由於她在做整形手術過程中實施了全身麻醉，還使用了多種藥物，因此腹中胎兒很有可能出現畸形。

「4天沒有吃過任何東西，妊娠反應很嚴重，每天都在吐」小李對此事憂心忡忡，「想著這個事情，沒有睡覺。」而她的丈夫則表示，「我們沒有辦法去冒這個險，對孩子也不負責，我們決定把胎兒做掉。」

▲小李和丈夫。（圖／都市現場）

兩夫妻說他們都很喜歡小孩，實際上，在小李未滿法定結婚年齡時，二人就未婚生育了2個女兒，但這次懷孕，並不在他們的計劃當中。目前，小李已經通過手術終止妊娠。

然而時候，小李心裡存有疑惑，因為按照生理期估算，當初受孕時間很可能是在3月下旬，但在4月2日做整形手術當天，整形醫院曾給她做尿檢後，並沒有檢測出懷孕，小李想知道其中的原因。

▲超音波檢查。（圖／都市現場）

整形醫院提供的相關材料顯示，小李在手術前曾簽字確認自己不在備孕期，處於非妊娠期。至於尿檢沒檢測出已懷孕，整形醫院負責人解釋，在受孕的最初幾天，通常的醫學手段是檢測不出來的；醫院在整形手術前完成了詢問、告知和檢測的全部流程，操作是沒有疏漏的。

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